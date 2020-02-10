Третья медицинская бригада отправится из Хэйлунцзяна в Хубэй

Третья бригада в составе 97 медицинских работников готова отправиться в провинцию Хубэй для поддержки оказания помощи в борьбе с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа

Как сообщили медицинском институте города Муданьцзян, в состав бригады включены такие специалисты, как пульмонологи, инфекционисты, клиницисты, организаторы профессионального ухода за больными. Для того чтобы попасть в эту группу, медики провинции Хэйлунцзян прошли многоступенчатый отбор. Работать в провинции Хубэй они будут по четырем основным направлениям: лечение обычных пациентов, лечение пациентов с тяжелыми болезнями, клинические исследования и профессиональный уход.

Сейчас они проходят подготовку - изучают характеристикам вируса, особенности профилактики новой пневмонии - и будут готовы к выполнению задания в любое время.