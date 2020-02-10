В Бурятии школьники спасли провалившегося под лед друга

В Улан-Удэ школьники спасли друга, провалившегося под лед. Трагедия едва не случилась в субботу в местности Степная. Дети катались у протоки с берега, служившего им ледяной горкой.

Скатившись в очередной раз, мальчик 2009 года рождения провалился под лед. К счастью, он смог упереться локтями о кромку, а поспешившие на помощь друзья вытащили его из полыньи. Школьник самостоятельно дошел до дома - его жизни и здоровью ничего не угрожает.

О случившемся в МЧС сообщила одна из местных жительниц, которая увидела в окно ребенка в мокрой одежде. Спасатели выехали на место происшествия, огородили место провала. Затем вместе с неравнодушными людьми засыпали самодельные горки шлаком и песком, чтобы дети больше не катались с опасной возвышенности.

- Толщина льда на протоке разная - от трех до 30 сантиметров. В месте, где провалился ребенок, глубина составляет 180 сантиметров. Инспекторы ГИМС и спасатели обследовали окрестности. Буквально в шахматном порядке лед либо прочный, либо проваливается от простого нажатия на него, - приводятся на сайте республиканского ГУ МЧС слова главного госинспектора Бурятия по маломерным судам Николая Зайцева.