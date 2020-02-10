Новых случаев заражения коронавирусом в России на момент подписания этого номера "РГ" зафиксировано не было. Но грипп и ОРВИ продолжают атаковать здоровье россиян. По последним данным Роспотребнадзора, эпидемия ОРВИ и гриппа зафиксирована в 23 регионах. Закрываются на карантин детсады и школы.

Маски сегодня - самый ходовой товар. В Хабаровске их продают не более 15 штук в одни руки. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

А в Хабаровске в понедельник ввели масочный режим. Это значит, теперь носить медицинские маски должны сотрудники общественного транспорта, торговых центров, банков, больниц, школ, детских садов и других учреждений, где всегда многолюдно. На всех остальных горожан это обязательство не распространяется.

"Эти вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также для того, чтобы не допустить заражения коронавирусом в случае его проникновения на территорию города", - объяснила замначальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Носить маски нужно только в помещениях, на улице - необязательно. Ведь вирусу на морозе размножаться гораздо сложнее, он любит теплую и влажную среду. Выдавать эти медицинские изделия работникам должны учреждения и предприятия города, где введен особый режим. Но хватит ли их на всех?

"У нас масок достаточно, заказали крупную партию через головной офис в Томске", - рассказала "РГ" специалист крупной газовой компании Анастасия Бердникова.

А вот сотрудница ЧОП, работающая на проходной в одном из государственных учреждений Хабаровска, сообщила корреспонденту, что им выдают всего одну маску на день. Хотя при восьмичасовом рабочем дне их нужно как минимум четыре: менять положено каждые два часа. "Остальные сами покупайте - нам так руководство сказало", - объяснила женщина.

Носить маски во время особого режима необходимо только в помещениях. Выдавать их работникам должны на предприятиях. Бесплатно

Но где покупать? К примеру, корреспондент "РГ" не обнаружил их ни в розничных, ни в онлайн-аптеках. И лишь знакомая мастер маникюра подсказала, что нашла их в местной сети магазинов бытовой химии. Там средства защиты черного цвета продают упаковками: 36 рублей за три штуки.

Дефицит, как и в других регионах, во многом вызван спекулянтами, которые скупают крупные партии масок и перепродают их в Китай. Как рассказали в краевом минздраве, еще недавно бывали случаи, когда одномоментно покупали по пять тысяч масок.

"Обеспечить все потребности хабаровчан в этом средстве индивидуальной защиты сегодня непросто", - признался директор краевого бюджетного учреждения "Фармация" Денис Улыбышев. По его словам, ежедневно в России выпускается всего 900 тысяч масок. И этот товар сейчас на пике спроса практически во всех регионах страны. "Мы уже получаем письма от хабаровских предприятий и организаций с заявками на оптовые закупки, - говорит Денис Улыбышев. - Постараемся помочь всем. Пока же с прошлой недели ввели ограничение на продажу в рознице - по 15 масок в одни руки". По его словам, сейчас в аптеках сети есть около 25 тысяч масок, в среду подойдет еще 50 тысяч - они уже в пути.

Также, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, в Хабаровске отменили массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Все они состоятся, но позже.

Что касается коронавируса, то в понедельник Роспотребнадзор сообщил: во всех пунктах пропуска через границу проводят усиленный двойной контроль пассажиров, прибывающих из неблагополучных стран.

Проведена оценка дополнительной потребности аэропортов в приборах для дистанционного измерения температуры, включая внутрироссийские рейсы.

Между тем

В Японии продолжает расти число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Количество инфицированных уже достигло 136 человек. Дипломаты российского посольства в Токио уточнили, что среди заболевших россиян не значится. Напомним, что на судне находятся 24 гражданина РФ. Сотрудники российской дипмиссии в режиме реального времени поддерживают контакт с каждым из наших соотечественников. Среди 66 человек из новой партии заболевших, которая была обнаружена вчера, оказалось 45 японцев, 11 американцев, 4 австралийца, 3 филиппинца, а также по одному человеку из Канады, Великобритании и Украины. Все эти люди были незамедлительно доставлены в местные госпитали. На борту находятся около 3,7 тысячи человек. Организаторы путешествия приняли решение полностью покрыть расходы туристов на круиз.

Подготовил Александр Ленин (Токио)