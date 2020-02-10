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10.02.2020 22:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Замаскировались

В Хабаровске из-за гриппа ввели масочный режим и отменили спортивные соревнования
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газете", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Новых случаев заражения коронавирусом в России на момент подписания этого номера "РГ" зафиксировано не было. Но грипп и ОРВИ продолжают атаковать здоровье россиян. По последним данным Роспотребнадзора, эпидемия ОРВИ и гриппа зафиксирована в 23 регионах. Закрываются на карантин детсады и школы.
Маски сегодня - самый ходовой товар. В Хабаровске их продают не более 15 штук в одни руки. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Маски сегодня - самый ходовой товар. В Хабаровске их продают не более 15 штук в одни руки. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Маски сегодня - самый ходовой товар. В Хабаровске их продают не более 15 штук в одни руки. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

А в Хабаровске в понедельник ввели масочный режим. Это значит, теперь носить медицинские маски должны сотрудники общественного транспорта, торговых центров, банков, больниц, школ, детских садов и других учреждений, где всегда многолюдно. На всех остальных горожан это обязательство не распространяется.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Эти вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также для того, чтобы не допустить заражения коронавирусом в случае его проникновения на территорию города", - объяснила замначальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Носить маски нужно только в помещениях, на улице - необязательно. Ведь вирусу на морозе размножаться гораздо сложнее, он любит теплую и влажную среду. Выдавать эти медицинские изделия работникам должны учреждения и предприятия города, где введен особый режим. Но хватит ли их на всех?

"У нас масок достаточно, заказали крупную партию через головной офис в Томске", - рассказала "РГ" специалист крупной газовой компании Анастасия Бердникова.

А вот сотрудница ЧОП, работающая на проходной в одном из государственных учреждений Хабаровска, сообщила корреспонденту, что им выдают всего одну маску на день. Хотя при восьмичасовом рабочем дне их нужно как минимум четыре: менять положено каждые два часа. "Остальные сами покупайте - нам так руководство сказало", - объяснила женщина.

Носить маски во время особого режима необходимо только в помещениях. Выдавать их работникам должны на предприятиях. Бесплатно

Но где покупать? К примеру, корреспондент "РГ" не обнаружил их ни в розничных, ни в онлайн-аптеках. И лишь знакомая мастер маникюра подсказала, что нашла их в местной сети магазинов бытовой химии. Там средства защиты черного цвета продают упаковками: 36 рублей за три штуки.

Дефицит, как и в других регионах, во многом вызван спекулянтами, которые скупают крупные партии масок и перепродают их в Китай. Как рассказали в краевом минздраве, еще недавно бывали случаи, когда одномоментно покупали по пять тысяч масок.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Обеспечить все потребности хабаровчан в этом средстве индивидуальной защиты сегодня непросто", - признался директор краевого бюджетного учреждения "Фармация" Денис Улыбышев. По его словам, ежедневно в России выпускается всего 900 тысяч масок. И этот товар сейчас на пике спроса практически во всех регионах страны. "Мы уже получаем письма от хабаровских предприятий и организаций с заявками на оптовые закупки, - говорит Денис Улыбышев. - Постараемся помочь всем. Пока же с прошлой недели ввели ограничение на продажу в рознице - по 15 масок в одни руки". По его словам, сейчас в аптеках сети есть около 25 тысяч масок, в среду подойдет еще 50 тысяч - они уже в пути.

Также, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, в Хабаровске отменили массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Все они состоятся, но позже.

Что касается коронавируса, то в понедельник Роспотребнадзор сообщил: во всех пунктах пропуска через границу проводят усиленный двойной контроль пассажиров, прибывающих из неблагополучных стран.

Проведена оценка дополнительной потребности аэропортов в приборах для дистанционного измерения температуры, включая внутрироссийские рейсы.

Между тем

В Японии продолжает расти число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Количество инфицированных уже достигло 136 человек. Дипломаты российского посольства в Токио уточнили, что среди заболевших россиян не значится. Напомним, что на судне находятся 24 гражданина РФ. Сотрудники российской дипмиссии в режиме реального времени поддерживают контакт с каждым из наших соотечественников. Среди 66 человек из новой партии заболевших, которая была обнаружена вчера, оказалось 45 японцев, 11 американцев, 4 австралийца, 3 филиппинца, а также по одному человеку из Канады, Великобритании и Украины. Все эти люди были незамедлительно доставлены в местные госпитали. На борту находятся около 3,7 тысячи человек. Организаторы путешествия приняли решение полностью покрыть расходы туристов на круиз.

Подготовил Александр Ленин (Токио)

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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