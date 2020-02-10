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10.02.2020 07:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии госинспектор охраны природы попался на браконьерстве

Текст: Владимир Таюрский

В Сунтарском улусе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора охраны природы, который занимался браконьерством на особо охраняемой природной территории.

Согласно материалам прокурорской проверки, госинспектор, обязанный осуществлять надзор за соблюдением законодательства охотниками, сам незаконно добыл на особо охраняемой природной территории более 20 соболей. При этом разрешения на добычу ценных пушных зверьков у него не было.

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В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что уголовное дело возбуждено по пункту "г" части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

По результатам служебной проверки еще до окончания следствия госинспектора-браконьера уволили с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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