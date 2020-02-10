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10.02.2020 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске для доставки наркотиков создали интернет-магазин

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Доставку наркотиков в Комсомольск-на-Амуре организовал 32-летний житель Забайкальского края, отбывающий наказание в исправительной колонии.

Фото: СБНОН МВД Киргизии
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Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ДФО, заключенный вместе с ранее судимым жителем города Юности организовал контрабанду наркотических веществ из Санкт-Петербурга и одной из европейских стран через интернет.

Зелье приходило по почте, которое сообщник получал и сбывал через специально созданный для этого интернет-магазин "Новый день". После задержания у мужчины был обнаружен пакет, в котором находилось производное N-метилэфедрона.

Кроме этого, сотрудники транспортной полиции обнаружили тайники с подготовленными для сбыта наркотическими и психотропными веществами, фасовочные пакеты.

Обвиняемые свою вину в совершенных преступлениях признали полностью. Организатору группы грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его сообщнику - до 20 лет в ИТК.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Борьба с наркотиками

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