В Приморье возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (часть первая статьи 245 УК РФ).

Как сообщается на сайте краевого УМВД, следственные действия начались после проверки размещенной в соцсетях информации о том, что в одном из домовладений города Артема убивают и разделывают собак.

Ранее на платформе сhange.org была опубликована петиция в адрес прокуратуры с просьбой закрыть "концлагерь для животных" и привлечь к ответственности местного жителя и его дочь. В ней также отмечалось, что волонтерам удавалось спасать животных, но лишь иногда.