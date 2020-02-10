Заболевшим пневмонией в Хэйлунцзяне помощь оказывают бесплатно

В провинции Хэйлунцзян опубликовано "Уведомление о дальнейшем уточнении актуальных вопросов о медицинском обеспечении при лечении пациентов с диагнозом "пневмония, вызванная коронавирусом нового типа".

"Уведомление" дополнительно уточняет объем и пределы медицинских расходов для пациентов с таким диагнозом в провинции, включая все медицинские расходы, понесенные до того, как у пациента было подтверждено заболевание.

Расходы, покрываемые базовым медицинским страхованием, страхованием от тяжелых заболеваний, и медицинская помощь оплачиваются в соответствии с действующими правилами. Дополнительные расходы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией будут полностью возмещены медицинским учреждениям: местные финансовые управления предоставляют авансы, а центральные и провинциальные - субсидии. При этом 60 процентов общей стоимости лечения возьмут на себя центральные финуправлениями, 40 процентов - провинциальные.

Пациенты с диагнозом "пневмония, вызванная коронавирусом нового типа" оплачивать медицинские расходы не будут.

Между тем в провинции Хэйлунцзян уже выздоровели 20 пациентов с диагнозом пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Все они выписаны из медицинских учреждений.