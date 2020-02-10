Нижегородец выстрелил в двух мужчин из-за выброшенной пачки сигарет

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который напал на горожан из-за выброшенной в неположенном месте пачки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Происшествие случилось еще в начале февраля этого года, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина во время словесной перепалки по поводу мусора несколько раз выстрелил из травматического оружия в 21-летнего и 22-летнего нижегородцев, а потом уехал с места происшествия на своем автомобиле.

Одного пострадавшего доставили в больницу с разрывом глазного яблока, второй с огнестрельным ранением правой щеки не госпитализировался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

49-летнего подозреваемого задержали, изъяли травматический пистолет и резиновые пули. Разрешение на оружие у него есть, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

За совершенное преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы.