Пермская пенсионерка через суд докажет трудовой стаж в военное время

Жительница города Краснокамска Пермского края просит суд признать свой трудовой стаж в период Великой Отечественной войны.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Краснокамском городском суде, 91-летняя пенсионерка собрала доказательства того, что в военные годы она и ее одноклассники работали в колхозе в течение девяти месяцев. Решение суда о признании занятости позволит ей претендовать на выплату в честь 75-летия Победы в размере 50 тысяч рублей.

Заседание суда, на котором пенсионерка представит собранные доказательства, назначено на 12 марта.