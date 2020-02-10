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10.02.2020 10:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермская пенсионерка через суд докажет трудовой стаж в военное время

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Жительница города Краснокамска Пермского края просит суд признать свой трудовой стаж в период Великой Отечественной войны.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Краснокамском городском суде, 91-летняя пенсионерка собрала доказательства того, что в военные годы она и ее одноклассники работали в колхозе в течение девяти месяцев. Решение суда о признании занятости позволит ей претендовать на выплату в честь 75-летия Победы в размере 50 тысяч рублей.

Заседание суда, на котором пенсионерка представит собранные доказательства, назначено на 12 марта.

Общество Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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