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10.02.2020 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани открылся государственный отель для животных

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Казани начала работу первая в республике государственная гостиница для животных. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Фото: iStock
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Расположилось учреждение в ветеринарном центре Советского района города. Площадь отеля составила 130 квадратных метров. Здесь одновременно можно содержать 50 кошек и собак. Работает передержка и в почасовом, и посуточном режиме. Ухаживать за питомцами будут ветеринары.

Есть в гостинице и большая прогулочная зона, которая позволяет тренировать собак разных пород.

В клиническом корпусе ветцентра в этом году завершится реконструкция. В обновленном учреждении появится возможность проводить сложные лечебные манипуляции, заниматься реабилитацией домашних животных при тяжелых, хронических и редких заболеваниях.

Общество Природа Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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