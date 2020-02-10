В Казани открылся государственный отель для животных

В Казани начала работу первая в республике государственная гостиница для животных. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Расположилось учреждение в ветеринарном центре Советского района города. Площадь отеля составила 130 квадратных метров. Здесь одновременно можно содержать 50 кошек и собак. Работает передержка и в почасовом, и посуточном режиме. Ухаживать за питомцами будут ветеринары.

Есть в гостинице и большая прогулочная зона, которая позволяет тренировать собак разных пород.

В клиническом корпусе ветцентра в этом году завершится реконструкция. В обновленном учреждении появится возможность проводить сложные лечебные манипуляции, заниматься реабилитацией домашних животных при тяжелых, хронических и редких заболеваниях.