В Оренбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на базе отдыха

Полиция Оренбурга по горячим следам задержала мужчину, который проник с оружием на базу отдыха и открыл там стрельбу. Налетчиком оказался неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщило в понедельник УМВД по региону, в полицию поступил сигнал о том, что на территории базы отдыха неизвестный произвел несколько выстрелов по одному из домиков.

На месте происшествия выяснилось, что выстрелов было шесть, злоумышленник стрелял из крупнокалиберного оружия, после чего скрылся. Задержать подозреваемого полицейским при поддержке Росгвардии удалось по горячим следам. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель Оренбурга. Мужчина был пьян и отказался объяснить свой поступок.

- В ходе проведения обыска в доме задержанного изъяты обрез, пистолет, 2 кинжала и патроны, пригодные для стрельбы. Также обнаружено наркотическое вещество, - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальные санкции по ней - лишение свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".