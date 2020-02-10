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10.02.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на базе отдыха

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: УМВД по Оренбургской области Фото: УМВД по Оренбургской области
Фото: УМВД по Оренбургской области

Полиция Оренбурга по горячим следам задержала мужчину, который проник с оружием на базу отдыха и открыл там стрельбу. Налетчиком оказался неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщило в понедельник УМВД по региону, в полицию поступил сигнал о том, что на территории базы отдыха неизвестный произвел несколько выстрелов по одному из домиков.

Фото: iStock
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На месте происшествия выяснилось, что выстрелов было шесть, злоумышленник стрелял из крупнокалиберного оружия, после чего скрылся. Задержать подозреваемого полицейским при поддержке Росгвардии удалось по горячим следам. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель Оренбурга. Мужчина был пьян и отказался объяснить свой поступок.

- В ходе проведения обыска в доме задержанного изъяты обрез, пистолет, 2 кинжала и патроны, пригодные для стрельбы. Также обнаружено наркотическое вещество, - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальные санкции по ней - лишение свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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