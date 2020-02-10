В ДТП с автобусом и внедорожником в Прикамье погиб человек

В Пермском крае на автотрассе Болгары - Юго-Камский - Крылово произошло ДТП, в котором погиб один человек.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara разворачиваясь с правой обочины, не заметил приближающийся автобус "НефАЗ" и допустил столкновение с ним.

В результате ДТП водитель внедорожника погиб, пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия.