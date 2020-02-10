Член правления "НП Совет рынка" станет модератором сессии RAWIFORUM 2020

Модератором сессии "Сегменты рынка ветроэнергетики в РФ: проблемы и возможности" на RAWIFORUM 2020 станет член правления - заместитель председателя правления "НП Совет рынка" Олег Баркин.

Олег Баркин занимается вопросами развития конкурентного рынка электроэнергии, квалификации и сертификации объектов на возобновляемых источниках энергии. Под его руководством участники сессии обсудят вопросы распределения инвестиционного ресурса договоров предоставленной мощности (ДПМ 2.0), сегментов рынка ветроэнергетики, которые "спят" в России, перспективы розничного рынка и офшорной энергетики в России.

Кроме того, предполагается рассмотреть проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для удаленных и изолированных энергосистем, вопросы микрогенерации, возможностей прямых контрактов инвесторов и потребителей.

К сожалению, до сих пор участники рынка "собирают сливки", развивая проекты на оптовом рынке, и оставляют без внимания колоссальные возможности "розницы" и прямых контрактов. В то же время рынок прямых контрактов в ветроэнергетике недооценен инвесторами. В том числе потому, что существующее законодательство не стимулирует развитие проектов в этом сегменте. И, как следствие, нет проектов в нише покупки потерь сетевыми компаниями, также как и нет на рынке компаний Re100.

Справка "РГ"

Ассоциация "НП Совет рынка" объединяет на основе членства продавцов и покупателей оптовой электрической энергии (мощности), организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка или ведущие деятельность в области электроэнергетики.