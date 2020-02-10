Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом

Сибирское отделение Российской Академии наук получило запрос от Министерства иностранных дел КНР. Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".

По словам заместителя председателя СО РАН Михаила Воеводы, речь идет не только о диагностике или вакцинировании, но о более широком комплексе вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов.

Академик Михаил Воевода рассказал, что среди научных институтов нет специализированного учреждения по данной проблематике. Но есть отдельные ядра - лаборатории и отделы, в которых наработаны необходимые компетенции. Один из примеров - Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, сотрудники которого разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность. Как говорят разработчики, есть все основания полагать, что материал будет эффективен против коронавируса.

- В других НИИ есть очень серьезные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей, - отметил академик Воевода.

Ученый уточнил, что китайские коллеги готовы рассмотреть вопрос по формированию совместной программы научно-практических решений вопросов, связанных с коронавирусом и других вновь возникающих инфекций.