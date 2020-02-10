Новосибирский губернатор поручил усилить работу с обращениями граждан

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал руководителей госорганов и органов местного самоуправления усилить работу по рассмотрению обращений от граждан.

Глава региона отметил, что в 2019 году эта работа была по-новому организована: акцент был сделан на гарантированное получение ответа на обращение. В числе положительных примеров - мобильная приемная губернатора региона и выезды на места ее оперативной группы.

Андрей Травников особо отметил, что жители области должны получать обратную связь.

- Важная задача - научиться давать гражданам понятные, конкретные ответы на их обращения. Иногда ответы чиновников представляют собой нагромождение цитат из законодательства с завуалированными фразами. А нужен прямой ответ по существу, - подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор отметил, что задача каждого из руководителей на местах - получать запросы и стараться давать обратную связь жителям по результатам рассмотрения их обращений.

Начальник управления по работе с обращениями граждан - общественной приемной губернатора области Игорь Баранов, выступая на оперативном совещании в правительстве области, сообщил, что за прошлый год в адрес губернатора области через общественную приемную поступило около 25 тысяч письменных и личных обращений, что на семь тысяч меньше, чем в 2018 году.

Свыше 320 граждан побывали на личных приемах у губернатора и его заместителей. Через мобильную приемную поступило 32 письменных благодарности за оперативное реагирование на их обращения - раньше такого не было.

Справка "РГ"

Больше всего вопросов - 22,5 тысячи - касаются сфер экономики, социальной сферы, ЖКХ, безопасности и законности. В практику работы с обращениями активно внедряются такие формы работы, как рассмотрение устных сообщений в онлайн-режиме. Особой популярностью у населения пользуются прямые радиоэфиры губернатора "Есть мнение" радиостанций "Вести FM" и "Радио России".