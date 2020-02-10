Профессор рассказал о симптомах аллергии на алкоголь

Некоторые люди периодически жалуются на плохое самочувствие даже после употребления одной-двух порций спиртного. Если нет сомнений в качестве алкоголя, то проблема, скорее всего, в аллергической реакции на некоторые компоненты напитков.

Насторожиться стоит, если после нескольких глотков вина или другого спиртного ощущается сильное сердцебиение и начинает краснеть лицо. На следующий день после застолья человек чувствует себя разбитым, жалуется на головную боль и прочие признаки похмелья.

- Аллергия непосредственно на алкоголь существует, но встречается крайне редко. В большинстве случаев организм плохо реагирует на другие вещества, содержащиеся в напитках. В красном вине, например, может быть очень много гистамина. У некоторых людей есть проблема с расщеплением этого вещества. Похожая реакция может наблюдаться и после употребления гистаминсодержащих продуктов - колбас, рыбных консервов, некоторых видов сыра. Один из характерных симптомов проблемы с расщеплением гистамина - заложенность носа, - пояснил сотрудник Университетского медицинского центра Геттингена (Германия), профессор Томас Фукс.

Некоторые люди так же реагируют на сульфиты, которые встречаются в белом и красном винах, а также на содержащийся в пиве хмель.

- При этом спиртная составляющая напитка может усиливать аллергическую реакцию, - предупредил эксперт.