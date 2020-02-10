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10.02.2020 09:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Текст: Никита Зайков

Школьница из Томска, всерьез занимающаяся режиссурой, получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате". Как сообщает РИА Новости, эта сделка обошлась девочке в один доллар.

Молодой режиссер Диана Костырина решила поучаствовать в проекте Dollar Baby. По словам Романа Дваладзе - руководителя киноклуба "Сибирские киномастерские", в котором занимается юная томичка, - в рамках этого проекта "король ужасов" предоставляет авторские права на свои небольшие произведения начинающим кинематографистам по всему миру. Однако ежегодно таких контрактов заключается не больше десятка.

Фото: youtube.com/ Любимая Музыка
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Согласно условиям договора, права на экранизацию дают Диане возможность снять короткометражку по рассказу Кинга в течение ближайшего года. Лента будет показана на специальном фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в конце октября в Краснодаре. А вот выкладывать свое произведение в Сеть или показывать его по телевидению по условиям контракта Диана не сможет.

По словам Романа Дваладзе, к создателям будущего фильма уже обратился профессиональный столичный актер, который хотел бы сняться в проекте. Однако имя звезды пока держится в секрете. Есть предварительные договоренности и с оператором, одним из выпускников ВГИКа. Сценарий будет готов к марту, а снять фильм режиссер из Томска должна не позднее 30 июня.

Рассказ "Женщина в комнате" был написан Кингом еще в 1978 году и вышел в сборнике "Ночная смена". В нем поднимается тяжелая тема эвтаназии и прощании с родным человеком. Впрочем, по словам жительницы Томска, она планирует сделать финал более оптимистичным, нежели в оригинале.

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