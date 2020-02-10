Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Школьница из Томска, всерьез занимающаяся режиссурой, получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате". Как сообщает РИА Новости, эта сделка обошлась девочке в один доллар.

Молодой режиссер Диана Костырина решила поучаствовать в проекте Dollar Baby. По словам Романа Дваладзе - руководителя киноклуба "Сибирские киномастерские", в котором занимается юная томичка, - в рамках этого проекта "король ужасов" предоставляет авторские права на свои небольшие произведения начинающим кинематографистам по всему миру. Однако ежегодно таких контрактов заключается не больше десятка.

Согласно условиям договора, права на экранизацию дают Диане возможность снять короткометражку по рассказу Кинга в течение ближайшего года. Лента будет показана на специальном фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в конце октября в Краснодаре. А вот выкладывать свое произведение в Сеть или показывать его по телевидению по условиям контракта Диана не сможет.

По словам Романа Дваладзе, к создателям будущего фильма уже обратился профессиональный столичный актер, который хотел бы сняться в проекте. Однако имя звезды пока держится в секрете. Есть предварительные договоренности и с оператором, одним из выпускников ВГИКа. Сценарий будет готов к марту, а снять фильм режиссер из Томска должна не позднее 30 июня.

Рассказ "Женщина в комнате" был написан Кингом еще в 1978 году и вышел в сборнике "Ночная смена". В нем поднимается тяжелая тема эвтаназии и прощании с родным человеком. Впрочем, по словам жительницы Томска, она планирует сделать финал более оптимистичным, нежели в оригинале.