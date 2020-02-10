В ЕР осудили слова спикера парламента Хакасии о депортации калмыков

Комиссия "Единой России" по этике просит вынести партийное взыскание председателю Верховного совета Хакасии Владимиру Штыгашеву. Об этом заявил замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Ранее Штыгашев, выступая на сессии парламента республики, высказался на тему депортации калмыков в годы Великой Отечественной войны. В частности, он заявил, что их высылка в Сибирь объяснялась желанием Иосифа Сталина уберечь народ от советских солдат и казаков, которые после возвращения с фронта якобы принялись бы мстить пособникам фашистов, которые, по словам Штыгашева, были "в каждой калмыцкой семье".

"Комиссия по этике осуждает поступок спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева и считает его недопустимым. Спекулировать на национальном вопросе, тем более в год 75-летия Великой Победы - неприемлемо, так же, как и неприемлемо оправдывать репрессии Сталина против целых народов", - приводит слова Ревенко пресс-служба партии.

По его словам, к Штыгашеву должно быть применено партийное взыскание. "Великая Победа объединяет всех нас. Свой вклад в нее внесли все народы. Пытаться измерить чью-то роль в ней, поставить под сомнение чей-либо вклад - недопустимо", - подчеркнул Ревенко.