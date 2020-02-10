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10.02.2020 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЕР осудили слова спикера парламента Хакасии о депортации калмыков

Текст: Айсель Герейханова

Комиссия "Единой России" по этике просит вынести партийное взыскание председателю Верховного совета Хакасии Владимиру Штыгашеву. Об этом заявил замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

В министерстве образования Хакасии начались обыски

Ранее Штыгашев, выступая на сессии парламента республики, высказался на тему депортации калмыков в годы Великой Отечественной войны. В частности, он заявил, что их высылка в Сибирь объяснялась желанием Иосифа Сталина уберечь народ от советских солдат и казаков, которые после возвращения с фронта якобы принялись бы мстить пособникам фашистов, которые, по словам Штыгашева, были "в каждой калмыцкой семье".

"Комиссия по этике осуждает поступок спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева и считает его недопустимым. Спекулировать на национальном вопросе, тем более в год 75-летия Великой Победы - неприемлемо, так же, как и неприемлемо оправдывать репрессии Сталина против целых народов", - приводит слова Ревенко пресс-служба партии.

По его словам, к Штыгашеву должно быть применено партийное взыскание. "Великая Победа объединяет всех нас. Свой вклад в нее внесли все народы. Пытаться измерить чью-то роль в ней, поставить под сомнение чей-либо вклад - недопустимо", - подчеркнул Ревенко.

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