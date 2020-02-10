В Хакасии двух медиков обвинили в смерти пациентов психбольницы

Ширинский районный суд вынес обвинительный приговор фельдшеру Туимского психоневрологического интерната, по вине которой погибли пациенты медучреждения, сообщает прокуратура Хакасии.

Медработнику инкриминировалась часть 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по оказанию необходимой медицинской помощи".

- В ходе следствия было установлено, что фельдшер допустила "недостатки оказания специализированной медицинской помощи" подопечной интерната. Это стало причиной смерти больных. Подсудимой назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, - рассказали в прокуратуре республики.

Проверка деятельности медучреждения началась после смерти четырех пациентов. Помимо осужденного фельдшера, претензии предъявлены врачу Туимской участковой больницы. Он обвиняется в незаконном оказании медицинских услуг, следствие направило его дело в суд. Как выяснилось, у врача вообще не было лицензии, но он работал с больными. В результате от его неквалифицированных действий, как полагает следствие, погибли три пациента.