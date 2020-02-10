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10.02.2020 11:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове все школы закрыли на карантин

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Все общеобразовательные школы столицы Кузбасса с понедельника закрыты на карантин.

Приказ о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях областного центра опубликован на официальном сайте городского управления образования.

Все школы Уфы закрыли на карантин

Документ гласит, что школы переходят на график работы "с обязательным разобщением обучающихся и при необходимости с переводом обучающихся на дистанционное обучение" с десятого февраля и до особого распоряжения.

На прошлой неделе в Кузбассе приказом руководителя местного управления Роспотребнадзора был введен особый ограничительный режим из-за обострения ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в регионе оказался превышенным почти на 18 процентов. Тогда же прекратили учебный процесс несколько школ области, где "на больничный" ушло как минимум 20 процентов учащихся.

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