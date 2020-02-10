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10.02.2020 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения. Как сообщил "РГ" информированный источник, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.

В министерстве образования Хакасии начались обыски

По предварительным данным, следствие подозревает руководство НИИ в финансовых махинациях, которые причинили ущерб учреждению. На сегодняшний день институт возглавляет кандидат технических наук Андрей Кондратенко.

Новосибирский институт был основан в 1943 году. Его специалисты исследуют современные геодинамические процессы, вызванные техногенной деятельностью, а также геомеханику, теорию разработки месторождений полезных ископаемых, энергосберегающие и экологичные технологии переработки минерального сырья.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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