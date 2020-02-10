В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения. Как сообщил "РГ" информированный источник, мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве.

По предварительным данным, следствие подозревает руководство НИИ в финансовых махинациях, которые причинили ущерб учреждению. На сегодняшний день институт возглавляет кандидат технических наук Андрей Кондратенко.

Новосибирский институт был основан в 1943 году. Его специалисты исследуют современные геодинамические процессы, вызванные техногенной деятельностью, а также геомеханику, теорию разработки месторождений полезных ископаемых, энергосберегающие и экологичные технологии переработки минерального сырья.