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10.02.2020 20:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путь в горы

Правительство поменяет меры поддержки Северного Кавказа
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Северному Кавказу нужна новая модель развития, заявил зампред правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам стратегической сессии в Счетной палате. По уровню развития Северный Кавказ отстает от среднероссийских показателей, а вложенные триллионы бюджетных средств не приносят результатов. "Уверен в том, что поддержка развития Северного Кавказа нуждается в совершенствовании. Собственно, ее нужно создавать", - сказал вице-премьер. Сначала нужно проанализировать ситуацию, пояснил он, напомнив, что только начинает заниматься вопросами развития макрорегиона в новом составе правительства.

"Мы ждем, что правительство подготовит новую стратегию развития Северного Кавказа в течение года", - сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Прежний документ устарел, констатировал он, многие поставленные в нем задачи не выполнены. Так, с 2015 по 2019 год в регионы Северного Кавказа направили 2 трлн рублей. При таких инвестициях на местах должны были создать 12 тысяч новых рабочих мест, но в итоге создали только 600, заметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Предпринимаемые меры не приводят к опережающему развитию, отставание от среднероссийского уровня есть и по темпам развития экономики, и по качеству социальных услуг, и по уровню жизни, заметила она. Средняя зарплата в федеральном округе составляет только 68% от среднероссийского уровня, не хватает мест в детских садах, а в некоторых школах занятия ведутся в три смены, привел пример полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

В госуправлении Северным Кавказом произошли кардинальные изменения

Одна из главных проблем - в разбалансированности бюджетов регионов, считает первый замминистра финансов Леонид Горнин. Рост расходов значительно опережает рост доходов. Расчетная бюджетная обеспеченность в регионах СКФО в 6 раз ниже, чем в среднем по РФ, а уровень дотационности растет, признал он.

В новой стратегии развития Северного Кавказа придется опираться на собственные ресурсы макрорегиона и сосредоточиться на уже действующих успешных проектах, заметили эксперты. Например, драйвером развития макрорегиона может стать строительство жилья. Поработать придется и над развитием курортов, чтобы они также могли двигать вперед региональную экономику. В мире в ближайшие 10-15 лет ждут массового притока китайских туристов на горнолыжные курорты. Северный Кавказ, обладая значительным потенциалом, к этому буму пока не готов.

Счетная палата рассчитывает на появление новой стратегии развития Северного Кавказа в течение года

Нужно также уделить внимание повышению прозрачности расходования бюджетных средств и в целом системы управления в СКФО. Этому будет способствовать цифровизация, отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В течение двух лет в России запустят единую платформу "Госвеб" и создадут облачные типовые рабочие места для государственных и муниципальных служащих, а также для сотрудников бюджетных учреждений - больниц, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, рассказал он. "Будет реализован интегрированный пакет приложений, где будет электронная почта, мессенджер, видео-конференц-связь, поддержка совместной проектной деятельности, обмен опытом", - пояснил министр. Для граждан также создадут "одно окно" для всех заявлений и жалоб, чтобы не приходилось выбирать, в какое ведомство обращаться, а сроки обработки обращений граждан сократятся с 30 до 8-10 дней.

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