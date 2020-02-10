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10.02.2020 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР аферист украл 1,4 млн рублей, обещая компенсации за "МММ"

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС
Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС

В Кабардино-Балкарии полицейские задержали мужчину, который обманом заставил местную пенсионерку перевести на его счета почти полтора миллиона рублей, пообещав выплату компенсаций за вложения в "МММ". Как сообщили в пресс-центре МВД России, мошенник менял голос, изображая по телефону людей разного возраста и пола.

"Женщина сообщила, что в течение месяца ей звонил неизвестный мужчина и, представляясь сотрудником юридической службы, предлагал выплатить компенсацию за ранее вложенные денежные средства в финансовую пирамиду "МММ", известную в 90-х годах прошлого века. Для этого ей якобы необходимо внести предварительный взнос на различные расчетные счета", - говорится в сообщении ведомства.

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Предварительные взносы оказались весьма значительными - 1,4 миллиона рублей. Причем пенсионерка до последнего верила, что действительно вернет эти деньги. Когда мошенник перестал выходить на связь, а деньги уже были на его счетах, пожилая женщина поняла, что пора обратиться в полицию.- Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель Краснодарского края, подозреваемый в мошенничестве, - отметила официальный представителя МВД России Ирина Волк.

Против подозреваемого завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас он заключен под стражу. В его квартире при обыске нашли базу бывших клиентов "МММ", с помощью которой он, вероятно, пытался провернуть свои аферы. Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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