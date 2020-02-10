Евгений Стычкин сыграл Фигаро в Петербурге

Театр Комедии имени Н.П. Акимова представил премьеру спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Это первая постановка пьесы Бомарше на сцене Комедии за всю его 90-летнюю историю.

В главной роли - московский актер Евгений Стычкин. Ансамбль ему составили актеры акимовской труппы. Режиссер также приглашен из Москвы - Павел Сафонов, это его вторая постановка в акимовском театре, после комедии "Идеальный муж" по пьесе Оскара Уайльда (2018).

Фигаро, слуга графа Альмавивы, собирается жениться на Сюзанне - горничной графини.

Однако сластолюбивый граф, давно охладевший к своей супруге, может расстроить свадьбу. Широко известная пьеса, о которой Пушкин писал: "Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. Иль перечти "Женитьбу Фигаро". Более двухсот лет персонажи французской комедии оживают на сценах разных стран мира. Моцарт и Россини взяли сюжеты Бомарше для своих опер, пьесу ставят драматические театры.

Павел Сафонов обещал сделать зрелищный, захватывающий, поистине петербургский спектакль. "Мы создаем символическое пространство вне времени, существующее по своим законам, но с отсылками к Петербургу, к его неповторимому духу", - приоткрывал он завесу.

Режиссер рассказал "РГ", зачем в его спектакле появляется Петербург и звучат стихи Мандельштама, как "вскрывал" внутренний мир Фигаро, почему выбрал на эту роль Стычкина.

Вы как-то говорили, что давно хотели поставить эту пьесу. Перед глазами в роли Фигаро был Евгений Стычкин, который играет в ваших московских спектаклях?

("Старший сын", "Валентинов день", моноспектакль "Кроткая" Достоевского, "Фантастическая Кармен", еще была постановка "Розенкранц и Гильденстерн мертвы". - "РГ").

Павел Сафонов: Мне показалось, что будет интереснее, если герой не просто молодой парень - обаятельный, симпатичный, как в пьесе, а человек, более умудренный опытом, битый жизнью, но при этом сохранивший легкость, веселость. На мой взгляд, Женя, актер, сочетающий в себе эти качества, как раз подходит - внутренне уже зрелый артист, человек, проживший немало, но внешне и по краскам способен быть легким, оптимистически настроенным как Фигаро. Это сочетание драматического и комического важно для Фигаро. Поэтому выбрал Стычкина.

Пьеса написана более 200 лет назад. Возможно перенести ее в сегодняшний день?

Павел Сафонов: Тогда надо переписывать текст, а, по-моему, это не правильно. Нужно излагать сюжет совсем новым, современным сценическим языком - уже другая работа.

Какие-то вещи в пьесе Бомарше актуальны и сейчас. Мне важно, чтобы к образу Фигаро можно было по-человечески прикоснуться сегодня, понять его, открыть его болевые точки. Поэтому мы сделали так, что Фигаро - персонаж, который "звучит" 200 лет, сквозь века.

Да, он по-прежнему живет внутри своей истории, но иногда может выходить из нее. Иногда зрителям является новое пространство героя - Петербург, его набережные, знаменитые уголки. Одиночество Фигаро в Питере. Иногда он ныряет внутрь пьесы, пытается помогать своей невесте Сюзанне, борется с графом Альмавивой теми способами, которые есть в пьесе. Иногда он - как клоун на арене: озорной, веселый, шутит, а потом мы видим его выходящим с арены, слышим его грусть, отчаяние, еще какие-то очень драматические ноты. Такое решение показалось нам более современным взглядом на эту пьесу.

Если ты берешь архаическое произведение, дошедшее до нашего времени, значит, оно имеет какую-то энергию. Как камень, который пролежал века, и в нем есть сила. В пьесе Бомарше есть вещи, которые работают, звучат, человечески наполнены чем-то важным и сегодня. Например, сцена суда. Мы лишь немного переписали ее.

Фигаро для меня - поэт, человек одаренный, но не реализовавший себя в жизни. У него все отбирают. В его монологе говорится, что он начинал в театре - его выбрасывали, пытался выпускать газету - сказали, что не про все можно писать… И в нашей жизни сейчас немало таких людей, которые способны многое дать людям, но не вписываются в систему.

Почему у вас в спектакле звучит поэзия Серебряного века?

Павел Сафонов: Мне хотелось, чтобы наш Фигаро мог лирично открывать свой внутренний мир (мы позволили себе немного расширить его). Поэтому возникла поэзия. И возник Питер, поэт Мандельштам. Это небольшие выходы из сюжета. А потом снова продолжение - герой движется к своей цели. Мне было интересно вскрыть внутренний мир Фигаро. Иначе он покажется легкомысленным человеком, которому все очень легко дается.

В спектакле произносят "ФИгаро" с ударением на "и". Почему не ФигарО?

Павел Сафонов: Мне кажется, ФИгаро звучит приятнее для русского уха. Естественнее.

В спектакле принимают участие заслуженный артист России Николай Смирнов (граф Альмавива), артисты Елизавета Кузьмина (Сюзанна), Дария Лятецкая (графиня, жена Альмавива), Елена Мелешкова (Марселина), Игорь Юдин (Керубино), Сергей Романюк (Учитель музыки) и другие.

Музыку к спектаклю написал Фаустас Латенас, над светом работал Евгений Ганзбург. Декорации Мариуса Яцовскиса, костюмы Тамары Эшбы.

Прямая речь

Евгений Стычкин, исполнитель роли Фигаро:

- Павел Сафонов предложил концепцию "Фигаро", которая мне показалась любопытной. Она и про то время, и про это, и о нас, и о Петербурге. В итоге я нашел то, что хочу сказать в этой роли. Мне показалось, что можно сыграть, как человек раз за разом, вытирая слезы, вынужден надевать маску радости, уверенности, неунывающей жизненной силы, в мире, где нет справедливости и побеждают сила и власть. Сафонов - человек изобретательный, на столкновении жанра комедии, наивной старой драматургии и современной реальности, думаю, можно высечь искру.