В Кенозерский нацпарк туристы тянутся даже в феврале - за настоящей русской зимой с морозцем и сугробами. При этом гости хотят почувствовать себя настоящими деревенскими жителями: поселиться в избе, ловить налимов в проруби, а потом попивать иван-чай с рыбником у теплой печки. Кенозеры идут навстречу и с помощью парка развивают въездной туризм: открыли уже 27 гостевых домов, проводят экскурсии и мастер-классы, делают сувениры.

В деревнях на территории нацпарка проживают около двух тысяч человек. Большая семья Куликовых открыла гостевое подворье в деревне Морщихинской. Когда родился первый ребенок, глава семейства срубил новый дом, а в прежнем стали принимать туристов. Сейчас детей уже пятеро, и старшие из них сами проводят экскурсии.

- Клиентов находим с помощью парка и сайта онлайн-бронирования, - рассказывает Марина Куликова. - Спрос есть, к тому же многие туристы хотят поселиться именно в частном секторе. Сейчас обустраиваем для гостей второй дом.

Куликовы угощают туристов блюдами из натуральных продуктов. Мясо и птица - собственного производства, рыба прямо из озера, овощи с огорода. К тому же хозяйка отлично печет северные пряники и собирается устраивать мастер-классы по их росписи. В минувшем году в Кенозерье побывали 17 тысяч туристов из 24 стран. Доходы местных жителей только от организации питания увеличились на 60 процентов. Растут и продажи сувениров. А маленькая обитательница здешних озер - рыбка ряпушка - бьет все рекорды в качестве главного съедобного сувенира. Ее и жарят, и солят, и кладут в пироги, и коптят в русской печи. В итоге, из небытия возрождаются сельские клубы, строятся мосты. А жители подают десятки заявок на реализацию бизнес-идей: столярная и ткацкая мастерские, гусиная ферма и сыроварня, переработка клюквы, водорослей и многое другое. Деревня, словом, оживает.