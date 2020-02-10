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10.02.2020 23:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ряпушка из печки

Жители нацпарка открыли гостевое подворье
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельская область)
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
В Кенозерский нацпарк туристы тянутся даже в феврале - за настоящей русской зимой с морозцем и сугробами. При этом гости хотят почувствовать себя настоящими деревенскими жителями: поселиться в избе, ловить налимов в проруби, а потом попивать иван-чай с рыбником у теплой печки. Кенозеры идут навстречу и с помощью парка развивают въездной туризм: открыли уже 27 гостевых домов, проводят экскурсии и мастер-классы, делают сувениры.
Туристов в Кенозерье развлекают "валеночным хоккеем", в котором роль шайбы исполняет кастрюля. Фото: Анна Мартынова Туристов в Кенозерье развлекают "валеночным хоккеем", в котором роль шайбы исполняет кастрюля. Фото: Анна Мартынова
Туристов в Кенозерье развлекают "валеночным хоккеем", в котором роль шайбы исполняет кастрюля. Фото: Анна Мартынова

В деревнях на территории нацпарка проживают около двух тысяч человек. Большая семья Куликовых открыла гостевое подворье в деревне Морщихинской. Когда родился первый ребенок, глава семейства срубил новый дом, а в прежнем стали принимать туристов. Сейчас детей уже пятеро, и старшие из них сами проводят экскурсии.

Фото: iStock
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- Клиентов находим с помощью парка и сайта онлайн-бронирования, - рассказывает Марина Куликова. - Спрос есть, к тому же многие туристы хотят поселиться именно в частном секторе. Сейчас обустраиваем для гостей второй дом.

Куликовы угощают туристов блюдами из натуральных продуктов. Мясо и птица - собственного производства, рыба прямо из озера, овощи с огорода. К тому же хозяйка отлично печет северные пряники и собирается устраивать мастер-классы по их росписи. В минувшем году в Кенозерье побывали 17 тысяч туристов из 24 стран. Доходы местных жителей только от организации питания увеличились на 60 процентов. Растут и продажи сувениров. А маленькая обитательница здешних озер - рыбка ряпушка - бьет все рекорды в качестве главного съедобного сувенира. Ее и жарят, и солят, и кладут в пироги, и коптят в русской печи. В итоге, из небытия возрождаются сельские клубы, строятся мосты. А жители подают десятки заявок на реализацию бизнес-идей: столярная и ткацкая мастерские, гусиная ферма и сыроварня, переработка клюквы, водорослей и многое другое. Деревня, словом, оживает.

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