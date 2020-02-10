В центре Петербурга элитная иномарка "впечатала" в автобус легковушку

В центре Петербурга на перекрестке Большого проспекта Васильевского острова и 23-й линии автомобиль BMW X5 таранил Renault Logan до тех пор, пока иномарка не врезалась в пассажирский ПАЗ. Зачем BMW X5 несколько раз врезался в Renault Logan, сейчас выясняется.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Renault Logan пострадали двое мужчин. Они получили травмы средней степени тяжести. В автобусе никто не ранен.

После тарана машина BMW X5 уехала с места ДТП. Но вскоре сотрудники ГИБДД задержали водителя элитной иномарки. Сейчас с ним общаются полицейские.

Кроме того, в Управлении ГИБДД выяснили, что до тарана автобуса легковушкой, автомобиль BMW X5 на 22-й линии Васильевского острова врезался в еще одну машину.