В Петербург попытались провезти полцентнера кокаина с грузом бананов

В Петербурге полиция и таможня предотвратили контрабанду наркотиков в крупном размере. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, под обшивкой контейнера с бананами неизвестные пытались провезти в Россию около 50 килограммов кокаина.

- В результате осмотра рефрижераторного контейнера, находящегося на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары, обнаружен тайник с кокаином массой около 50 килограммов, - рассказала представитель МВД.

По предварительной информации, контейнер с грузом бананов пришел морем из Эквадора. Наркотики были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны под обшивкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.