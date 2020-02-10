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10.02.2020 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербург попытались провезти полцентнера кокаина с грузом бананов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге полиция и таможня предотвратили контрабанду наркотиков в крупном размере. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, под обшивкой контейнера с бананами неизвестные пытались провезти в Россию около 50 килограммов кокаина.

Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО
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- В результате осмотра рефрижераторного контейнера, находящегося на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары, обнаружен тайник с кокаином массой около 50 килограммов, - рассказала представитель МВД.

По предварительной информации, контейнер с грузом бананов пришел морем из Эквадора. Наркотики были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны под обшивкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с наркотиками

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