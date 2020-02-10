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10.02.2020 18:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге начался смотр молодежных почетных караулов

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище стартовал районный этап смотра молодежных почетных караулов. Первыми на Пост №1 заступили активисты из Красносельского района.

Фото: Министерство обороны РФ
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В Петербурге есть целое движение постовцев, так называют участников молодежных почетных караулов. Как сообщает комитет по молодежной политике администрации Северной столицы, с 2015 года в Петербурге проходит смотр-конкурс почетных караулов. Акция называется "Эстафета Памяти - Почетный караул". Участники из разных районов демонстрируют уровень строевой подготовки, отвечают на вопросы, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Отряд-победитель получит право находиться в составе Почетного караула на Пискаревском мемориальном кладбище 9 мая.

В комитете по молодежной политике отмечают, что районные этапы смотра будут проходить до конца марта. Участников много и схема сложная. Так, 10 февраля от Красносельского района в соревнованиях участвовали четыре отряда, в каждом по пять человек. Отряд-победитель будет представлять район на городском смотре 25 апреля.

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