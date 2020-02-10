В Петербурге начался смотр молодежных почетных караулов

В Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище стартовал районный этап смотра молодежных почетных караулов. Первыми на Пост №1 заступили активисты из Красносельского района.

В Петербурге есть целое движение постовцев, так называют участников молодежных почетных караулов. Как сообщает комитет по молодежной политике администрации Северной столицы, с 2015 года в Петербурге проходит смотр-конкурс почетных караулов. Акция называется "Эстафета Памяти - Почетный караул". Участники из разных районов демонстрируют уровень строевой подготовки, отвечают на вопросы, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Отряд-победитель получит право находиться в составе Почетного караула на Пискаревском мемориальном кладбище 9 мая.

В комитете по молодежной политике отмечают, что районные этапы смотра будут проходить до конца марта. Участников много и схема сложная. Так, 10 февраля от Красносельского района в соревнованиях участвовали четыре отряда, в каждом по пять человек. Отряд-победитель будет представлять район на городском смотре 25 апреля.