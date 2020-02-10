В Выборге при реставрации замка нашли средневековую кладку

В Выборге Ленинградской области при реставрации корпуса Арсенала исследователи обнаружили средневековую кладку. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.

Эти залы хорошо известны туристам. Раньше в корпусах Арсенала Выборгского замка хранились экспонаты музея подводной археологии.

Демонтаж стены советского периода был запланирован: исследователи полагали, что их может ждать сюрприз. Возраст обнаруженный кладки специалистам еще предстоит установить. Работы по реставрации корпуса должны завершиться к ноябрю.

Справка "РГ"

Строительство замка в Выборге началось в 1293 году. Эта крепость должна была позволить шведским войскам укрепиться после Третьего крестового похода на Карелию. Сам замок неоднократно достраивался и перестраивался. С 1970 года здесь размещена музейная экспозиция.