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10.02.2020 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымские пограничники изъяли у граждан Украины оружие и патроны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымские пограничники во время досмотра пересекавших государственную границу граждан Украины обнаружили у них оружие и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Первый такой случай произошел в автомобильном пункте пропуска Армянск. Выезжающий из России 23-летний гражданин Украины провозил газовый пистолет марки Perfecta FBI 8000 и четыре патрона к нему калибром восемь миллиметров. Во время опроса он рассказал, что пистолет приобрел на одном из ялтинских рынков.

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А в пункте пропуска Джанкой в автомобиле Opel, принадлежащем 58-летнему гражданину Украины, пограничники нашли более десятка охотничьих патронов, которые, со слов владельца, он забыл выложить из салона перед поездкой.

Все выявленные предметы изъяты и направлены на баллистическое исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России по Республике Крым, по результатам которого в отношении нарушителей будет принято соответствующее правовое решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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