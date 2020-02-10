На Кубани завели дело на банкира за разглашение клиентской базы

На Кубани возбудили уголовное дело на руководителя одного из дополнительных офисов Краснодарского филиала крупного сельскохозяйственного банка, которого заподозрили в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщили в пресс-службе управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудники регионального управления ФСБ совместно со службой безопасности кредитной организации установили, что директор одного из офисов Краснодарского филиала "передал третьему лицу электронные файлы, содержащие сведения, отнесенные к банковской тайне".

По данным службы безопасности банка, электронная база, которую директор передал стороннему человеку, содержала клиентскую базу банка, а также информацию о людях, которым предварительно одобрили кредит.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также других лиц, которые могли быть к этому причастны.