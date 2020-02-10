"Российская газета" отправила из Таганрога вагон с Чеховым

В Таганроге стартовала уникальная акция "Таганрог - Москва... По пути с Чеховым...", организованная "РГ" совместно с северо-кавказским филиалом ФПК и таганрогским театром имени Чехова. Акция приурочена к 160-летию Антона Павловича и 30-летию "Российской газеты".

На платформе пассажиров встретили герои чеховских произведений, они отправятся по тому же маршруту, который в свое время совершил Антон Павлович.

- Это два выдающихся юбилейных инфоповода. Мы загружаемся в вагон и следуем из Таганрога в Москву, где выступим в редакции РГ и детской библиотеке. А по пути в поезде будет работать Чеховский салон. Такого никогда не было, - отметил замдиректора ростовского филиала "РГ" Роланд Льянов.

Как рассказали артисты таганрогского театра, акция является данью уважения знаменитому земляку. При этом сохранятся ощущение дороги и творческая атмосфера.

- Конечно, сейчас все не так, как было во времена Чехова. Мы часто гадаем о том, как Антон Павлович ехал в поезде, зажатый чемоданами, о чем он думал, глядя на удаляющийся родной Таганрог. Поездка поможет понять это и позволит лучше узнать Чехова. Все это будет интересно для нас и для других пассажиров - говорит художественный руководитель театра Сергей Герт.

- Отличная акция. Я сама училась в чеховской гимназии и Антон Павлович очень близок мне. Я часто ходила в театр на чеховские спектакли, но никогда еще не была в таком поезде. Очень здорово! - рассказала пассажирка Галина.