"Российская газета" отправила из Таганрога вагон с Чеховым

Новости

НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода 17:01
Российская тест-система для диагностики коронавируса показала эффективность 16:55
Российский хоккеист Александр Овечкин стал другом бренда Hublot 16:55
В Москве опекун избила ребенка из-за буквы "Ж" 16:47
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз 16:45
Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт 16:42
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 16:42
Первую серию мультсериала "Приключения Пети и Волка" показали в Сети 16:41
Каждая третья информационная доска в столичных домах содержит нарушения 16:41
Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что снова беременна 16:32
Обязательная маркировка молочной продукции может стартовать с 1 декабря 16:28
Житель Новороссийска получил срок за нападение на врача "скорой" 16:22
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве 16:09
Можно ли отремонтировать автомобиль по ОСАГО спустя год после ДТП 16:04
Попавшая в автокатастрофу МакSим может никогда не вернуться на сцену 16:03
Комик Орсон Бин погиб в США, сбитый сразу двумя машинами 15:59
Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом 15:55
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней 15:51
Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 15:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Российская газета" отправила из Таганрога вагон с Чеховым

Текст: Руслан Мельников
В Таганроге стартовала уникальная акция "Таганрог - Москва... По пути с Чеховым...", организованная "РГ" совместно с северо-кавказским филиалом ФПК и таганрогским театром имени Чехова. Акция приурочена к 160-летию Антона Павловича и 30-летию "Российской газеты".

На платформе пассажиров встретили герои чеховских произведений, они отправятся по тому же маршруту, который в свое время совершил Антон Павлович.

Фото: Александр Корольков.
"Российская газета" прошла по лабиринтам истории и современности в Музее кино

- Это два выдающихся юбилейных инфоповода. Мы загружаемся в вагон и следуем из Таганрога в Москву, где выступим в редакции РГ и детской библиотеке. А по пути в поезде будет работать Чеховский салон. Такого никогда не было, - отметил замдиректора ростовского филиала "РГ" Роланд Льянов.

Как рассказали артисты таганрогского театра, акция является данью уважения знаменитому земляку. При этом сохранятся ощущение дороги и творческая атмосфера.

- Конечно, сейчас все не так, как было во времена Чехова. Мы часто гадаем о том, как Антон Павлович ехал в поезде, зажатый чемоданами, о чем он думал, глядя на удаляющийся родной Таганрог. Поездка поможет понять это и позволит лучше узнать Чехова. Все это будет интересно для нас и для других пассажиров - говорит художественный руководитель театра Сергей Герт.

- Отличная акция. Я сама училась в чеховской гимназии и Антон Павлович очень близок мне. Я часто ходила в театр на чеховские спектакли, но никогда еще не была в таком поезде. Очень здорово! - рассказала пассажирка Галина.

Общество Общество Образование Культура Литература Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область РГ-Фото

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам