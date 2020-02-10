Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море

Районный Адлерский суд города Сочи признал незаконным строящийся на дне Черного моря искусственный остров и обязал демонтировать этот объект. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Кубани.

Факт возведения в акватории в районе реки Агуры металлической конструкции, состоящей из плоской структурной плиты, колонн и фундамента, выявила Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

Установлено, что конструкцию устанавливало физическое лицо без разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проектной документации и согласования с Росрыболовством. При этом возводимое строение предполагалось использовать как мобильный остров.

По данному факту местный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о признании возведения конструкции незаконной и обязанности демонтировать строение. Этот иск был поддержан судом.