Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт

27-летний житель Волгоградской области, еще в детстве похищенный отцом, спустя 20 лет, смог найти родную мать, рассказали "РГ" в пресс-службе главка МВД по региону.

Он пропал из дома еще семилетним мальчиком после развода родителей. Забрав сына у матери на выходные, бывший супруг больше не вернулся. Поиски ребенка оказались напрасными: отец перевез ребенка и свою мать в Ростов-на-Дону, беглецы нигде не регистрировались и не водили ребенка в школу.

Вместо этого, отец отправлял мальчика работать разнорабочим на автомойки. Он жестоко с ним обращался, отбирал деньги, ребенок часто голодал и рос замкнутым. По достижении 14 лет мальчик не получил паспорт.

Похищенный смог вернуться на родину после того, как его бабушка умерла, а отца посадили за торговлю наркотиками. Только тогда он рассказал коллегам на автомойке свою историю, а они помогли через интернет найти его маму.

Теперь мужчина обрел семью. Сегодня сотрудники полиции впервые вручили ему паспорт гражданина РФ.