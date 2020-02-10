Новости

НАСА попросило автопроизводителей помочь в постройке лунохода 17:01
Российская тест-система для диагностики коронавируса показала эффективность 16:55
Российский хоккеист Александр Овечкин стал другом бренда Hublot 16:55
В Москве опекун избила ребенка из-за буквы "Ж" 16:47
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз 16:45
Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт 16:42
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика 16:42
Первую серию мультсериала "Приключения Пети и Волка" показали в Сети 16:41
Каждая третья информационная доска в столичных домах содержит нарушения 16:41
Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что снова беременна 16:32
Обязательная маркировка молочной продукции может стартовать с 1 декабря 16:28
Житель Новороссийска получил срок за нападение на врача "скорой" 16:22
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве 16:09
Можно ли отремонтировать автомобиль по ОСАГО спустя год после ДТП 16:04
Попавшая в автокатастрофу МакSим может никогда не вернуться на сцену 16:03
Комик Орсон Бин погиб в США, сбитый сразу двумя машинами 15:59
Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом 15:55
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней 15:51
Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украденный 20 лет назад волгоградец впервые получил паспорт

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

27-летний житель Волгоградской области, еще в детстве похищенный отцом, спустя 20 лет, смог найти родную мать, рассказали "РГ" в пресс-службе главка МВД по региону.

В Новосибирской области возбудили дело после исчезновения ребенка

Он пропал из дома еще семилетним мальчиком после развода родителей. Забрав сына у матери на выходные, бывший супруг больше не вернулся. Поиски ребенка оказались напрасными: отец перевез ребенка и свою мать в Ростов-на-Дону, беглецы нигде не регистрировались и не водили ребенка в школу.

Вместо этого, отец отправлял мальчика работать разнорабочим на автомойки. Он жестоко с ним обращался, отбирал деньги, ребенок часто голодал и рос замкнутым. По достижении 14 лет мальчик не получил паспорт.

Похищенный смог вернуться на родину после того, как его бабушка умерла, а отца посадили за торговлю наркотиками. Только тогда он рассказал коллегам на автомойке свою историю, а они помогли через интернет найти его маму.

Теперь мужчина обрел семью. Сегодня сотрудники полиции впервые вручили ему паспорт гражданина РФ.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Актуально
Актуально
Интернет-мошенники придумали новые способы обмана пользователей
Видео
Видео
Два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке