В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения

С тяжелыми последствиями самолечения столкнулись врачи городской клинической больницы имени Кирова в Астрахани, куда экстренно доставили 38-летнюю местную жительницу.

Пациентка месяц назад переболела ОРВИ, несмотря на высокую температуру и сильный кашель она лечилась сама. Осложнением болезни стал отит, с которым женщина также пыталась справиться самостоятельно.

Астраханка обратилась за помощью только после того, как у нее начались головные боли и нарушения речи, она также почувствовала онемение и обездвиженность правой руки и ноги.

Как сообщается на сайте минздрава Астраханской области, обследование выявило объемное образование в головном мозге женщины: абсцесс. Грамотно проведенная операция и последующая реабилитация позволили спасти больную: восстановились движения и речь.

Спустя две недели после операции пациентку выписали в ясном сознании, но ей предстоит пройти повторный этап восстановления.