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10.02.2020 17:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В чеховском вагоне "РГ" началась трансляция

Текст: Руслан Мельников
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

В необычном чеховском поезде в рамках акции, организованной "РГ" совместно с таганрогским театром имени Чехова и северо-кавказским филиалом ФПК, началась трансляция чеховских радиозарисовок.

Состав движется по маршруту "Таганрог - Москва".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Из Таганрога в Москву: "РГ" и герои Чехова отправились по стопам писателя

- "Российская газета" решила повторить этот маршрут Чехова в честь двух замечательных юбилеев - 160-летия Антона Павловича и 30-летия "РГ". Во время путешествия актеры в костюмах рассказывают о Чехове, общаются с пассажирами, а на станциях устраивают небольшие представления к радости пассажиров, - рассказывает директор ростовского филиала "РГ" Владимир Ладный.

- Мы едем по тому же пути, по которому молодой Чехов уезжал из Таганрога в Москву. А пока мы повторяем путь писателя, в это время по поездному радио транслируются чеховские зарисовки в исполнении нашего театра, - говорит актер Роман Пылаев.

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