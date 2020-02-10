В Керчи сирот заселили в ледяной дом

Получившие в Керчи в конце января ключи от квартир в многоэтажке на шоссе Героев Сталинграда, 14А дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, заявили, что дом не газифицирован, из-за чего отапливать жилье невозможно.

В беседе с корреспондентом "РГ" дожидавшаяся около десяти лет заветной квартиры 24-летняя Анна (по ее просьбе имя изменено - Ред.) рассказала, что должна была получить собственную крышу над головой еще к 18-летию. Каково же было ее удивление, когда после торжественного вручения ключей она, как и остальные льготники, обнаружила, что в однокомнатной квартире общей площадью 33 квадратных метра нет газоснабжения.

- Там есть только свет и вода, - говорит Анна. - Поскольку в квартире установлены двухконтурные газовые котлы в качестве источника тепла, то из-за отсутствия топлива мы лишаемся не только возможности готовить пищу на огне, но и отапливать жилище. Разумеется, в непрогретую квартиру переезжать с двумя детьми двух и пяти лет не буду. Придется еще пожить в арендованной квартире за 12 тысяч рублей в месяц.

По словам молодой мамы, стены дома сейчас ледяные.

- Ребята на первом этаже начали клеить обои, так они тут же отвалились, - рассказывает она. - А мы с мужем ездили шпатлевать подоконники - простудились, теперь лечимся, сбиваем температуру. Тогда же сосед из квартиры этажом ниже сообщил, что его затопило, хотя я водопроводный кран ни разу не открывала. Оказалось, что протекает стояк. Заодно выяснилось, что новый с виду кран, который обеспечивает пуск воды в квартиру, неисправен. Вызвали сантехника, кран заменили. Пустили воду, и узнали, что смеситель в ванной протекает, придется новый покупать.

Анна отметила, что договор соцнайма подписала 28 декабря прошлого года.

- В нем же говорится, что с этого дня я обязана вносить квартплату, - объясняет она. - А ключи получила 30 января, то есть уже за месяц "непроживания" должна платить.

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев, участвовавший в торжественной церемонии вручения ключей, в комментарии "РГ" заявил, что лично убедился - квартиры в доме "оборудованы всем необходимым".

- Коммуникации подведены, вода и свет в доме есть, - констатировал он. - Задержка с подключением газа вызвана тем, что у Ростехнадзора были замечания к застройщику в части разводки газовых сетей в доме. Но на данный момент все замечания устранены. Комиссия Ростехнадзора на прошлой неделе выезжала на место и подтвердила это.

- Во вторник, 11 февраля, запланирован первый, пробный, пуск газа, - уточнил Бахарев. - До конца недели топливо поступит в квартиры. Поэтому ждать до апреля, как написали некоторые СМИ, новоселам точно не придется. Кроме того, я попросил главу городской администрации оказать содействие жильцам в скорейшем заключении договоров с ресурсоснабжающими компаниями. Ситуацию с заселением детей-сирот в этот дом держу на личном контроле.

Вместе с тем, депутат городского совета Керчи Константин Ерманов заявляет, что публичная кадастровая карта "не дает ответ на вопрос: а есть ли вообще этот дом на земельном участке по данному адресу, или это ранее учтенный недострой". В комментарии нашему изданию местный парламентарий пояснил, что многоэтажка остается предметом судебного спора между двумя предполагаемыми застройщиками. В связи с этим он удивился тому, как в такой дом могли вообще кого-либо вселить.

- Дом не введен в эксплуатацию, это стопроцентная информация, - заверил Ерманов. - Так как сейчас вокруг него происходят судебные тяжбы, и формально он находится под обременением, то непонятно, на основании какого решения суда право собственности было установлено за Керченским городским советом.

Депутат уточнил, что, по его сведениям, необходимая техническая документация, без которой де-юре невозможно подключить дом к различным сетям, сейчас находится у одного из предполагаемых застройщиков.

В свою очередь, глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что на 25 квартир для новоселов оформлены правоустанавливающие документы в местном отделении Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК. В комментарии "РГ" мэр отметил, что дом был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году.

- Каждая квартира обогревается двухконтурным газовым котлом, осуществляющем подачу горячей воды в систему водоснабжения и подачу тепла в систему теплоснабжения, которая на данный момент опрессована и готова к эксплуатации, - пояснил он. - Для подключения абонентов к системе газоснабжения требуется заключение договоров абонентами с Керченским филиалом ГУП РК "Крымгазсети". Для этого всем собственникам квартир необходимо подать заявления. После чего будет произведен первичный пуск газа, опломбировка и дальнейшая эксплуатация котлов индивидуального отопления.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что о необходимости подачи таких заявлений местные власти уведомили новоселов при выдаче ключей.