В центре Волгограда обнаружили снаряд времен войны

Фото: Пресс-служба ЮВО
Саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Центральном районе Волгограда, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
76-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружили рабочие при строительстве собора Александра Невского. Храм возводят вблизи площади Павших борцов и железнодорожного вокзала.
Заявка на разминирование поступила в мотострелковое соединение через военный комиссариат области. Саперы отвезли снаряд на полигон Прудбой. Там на опасную находку наложили заряд и взорвали его.
За прошлый год специалисты группы разминирования уничтожили около трех тысяч боеприпасов разного калибра.