В центре Волгограда обнаружили снаряд времен войны

Саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Центральном районе Волгограда, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

76-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружили рабочие при строительстве собора Александра Невского. Храм возводят вблизи площади Павших борцов и железнодорожного вокзала.

Заявка на разминирование поступила в мотострелковое соединение через военный комиссариат области. Саперы отвезли снаряд на полигон Прудбой. Там на опасную находку наложили заряд и взорвали его.

За прошлый год специалисты группы разминирования уничтожили около трех тысяч боеприпасов разного калибра.