Новости

Вид из кабины: экстремальный полет "летающего танка" сняли на видео 13:22
Дипломаты подтвердили факт о трех пострадавших белорусах в ДТП в Москве 13:16
В Выборге при реставрации замка нашли средневековую кладку 13:13
Минобороны подало иск на 2,3 млрд рублей к основному поставщику военной формы 13:12
МИД Японии прорабатывает вопрос поездки Абэ на торжества по случаю Победы 13:09
В Петербург попытались провезти полцентнера кокаина с грузом бананов 13:07
Скончался генерал-лейтенант СВР в отставке Александр Голубев 13:00
Обновленный Renault Duster дебютировал с турбомотором Arkana 13:00
В Беларуси разработан уникальный противоопухолевый препарат 12:59
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела "Сети" 12:57
В центре Волгограда обнаружили снаряд времен войны 12:55
Посольство РФ: У 136 человек на Diamond Princess выявлен коронавирус 12:48
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой 12:46
В КБР аферист украл 1,4 млн рублей, обещая компенсации за "МММ" 12:43
Самолет с заклинившими закрылками приземлился в Красноярске 12:34
БМД-3 приняли на вооружение 30 лет назад 12:34
Разработан тест на определение депрессии по анализу крови 12:31
Япония направит пятый чартер за своими гражданами в Ухань 12:27
Посол: Таллин игнорирует обязательства по свободе СМИ 12:14
Видео: два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке 12:07
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли 12:05
В ЕР осудили слова спикера парламента Хакасии о депортации калмыков 12:00
В центре Москвы реконструировали коммуникационный коллектор "Манежный" 11:58
Девочка с "маской Бэтмена" вернулась в Краснодар для лечения 11:45
В Бурятии школьники спасли провалившегося под лед друга 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Волгограда обнаружили снаряд времен войны

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Центральном районе Волгограда, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Четвероногие саперы: как собаки помогают обезвреживать мины в Сирии

76-миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружили рабочие при строительстве собора Александра Невского. Храм возводят вблизи площади Павших борцов и железнодорожного вокзала.

Заявка на разминирование поступила в мотострелковое соединение через военный комиссариат области. Саперы отвезли снаряд на полигон Прудбой. Там на опасную находку наложили заряд и взорвали его.

За прошлый год специалисты группы разминирования уничтожили около трех тысяч боеприпасов разного калибра.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Мишустин потребовал от кабмина не давать необоснованных обещаний
Двое россиян погибли при столкновении катеров в Таиланде
На лайнере в Японии среди новых заболевших коронавирусом россиян нет
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов