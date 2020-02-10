В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал неприличным поведение украинской компании "Нафтогаз", которая рассматривает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке ей долга "Росукрэнерго" на $1,7 млрд. О таких планах заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Сергей Цеков считает поведение украинской компании "очень неприличным" в свете уже достигнутых ранее договоренностей о прекращении всех споров и исков с условием, что будет заключен новый контракт на транзит газа через Украину.

"Контракт заключен. Долг, который, я считаю, совершенно несправедливо был присужден "Газпрому" Стокгольмским арбитражем, был выплачен тем не менее", - сказал Цеков в беседе в RT. "Казалось бы, дальше надо работать с чистого листа, но, похоже, что и "Нафтогаз", и, я думаю, в целом Украина будет стремиться жить за счет предъявления каких-то исков России", - полагает он.

По мнению сенатора, Россия должна выработать "очень действенные меры" против подобных попыток Украины.