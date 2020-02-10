Житель Новороссийска получил срок за нападение на врача "скорой"

В Новороссийске осудили местного жителя, ударившего фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

38-летний мужчина признан виновным по пункту "б" части 2 статьи 112 УК РФ и получил полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что днем 10 февраля 2019 года он в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире, куда его мать вызвала скорую помощь из-за регулярного пьянства последнего. Как следует из материалов дела, обвиняемый отказался от медицинской помощи и стал вести себя агрессивно, ударив фельдшера бригады по лицу, тем самым причинив потерпевшему контузию головного мозга.

При вынесении приговора суд учел отягчающее обстоятельство - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также признание вины и раскаяние.

Также частично суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании причиненного материального ущерба и морального вреда в 50 тысяч рублей. Сообщается. что приговор вступил в законную силу.