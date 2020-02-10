В RAWIFORUM 2020 примут участие более 100 спикеров рынка ветроэнергетики

В RAWIFORUM 2020 примут участие более 100 спикеров мирового уровня российских и международных компаний. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму ветроэнергетики, сообщил председатель правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии Игорь Брызгунов.

В России создана новая индустрия, ежегодно строятся новые ветропарки, начато производство ветрогенераторов, углубляется локализация. Глобальное изменение климата представляет угрозу для глобальной экономики. И в этом контексте ветроэнергетика открывает новые возможности для бизнеса - она может снизить экономические риски и способствовать развитию "низкоуглеродной" экономики, предлагая на рынке соответствующие продукты и услуги.

По словам Игоря Брызгунова, участники RAWIFORUM 2020 смогут обсудить все вопросы, касающиеся глобальной климатической повестки, развития российской ветроэнергетики и отрасли в целом, найти решения для эффективной реализации региональных проектов и активизации социально-экономического развития регионов за счет ВИЭ.

Отметим, в пресс-конференции также приняли участие генеральный директор Центра энергоэффективности -XXI век, лауреат Нобелевской премии мира Игорь Башмаков, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин и вице-президент по стратегии и управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО "Фортум" Дмитрий Боровиков.

По словам Игоря Башмакова, в области климата и влияния возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на природу сложилось много мифов, и задача форума сформировать доверие к новому направлению энергетики. Также за счет развития технологий в области ВИЭ он прогнозирует рост российской экономики.

- По оценке экспертов, в мире к 2050 году доля ветроэнергетики, наряду с солнечной составит 40-50 процентов от всей генерации энергии, - отметил Игорь Башмаков. - К середине 2022-2025 годов во всех регионах мира генерация энергии из ВИЭ достигнет сетевого паритета, то есть она будет дешевле оптовой цены на рынке электроэнергии. И те, кто сегодня запаздывают в этом направлении, завтра будут покупать энергию дороже.

Напомним, форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 пройдет с 19 по 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Планируется к участию более 300 участников из 20 стран: представители компаний, производители оборудования, поставщики комплектующих, проектные организации, эксплуатирующие компании и компании, предоставляющие услуги технического обслуживания, энергоснабжающие и сетевые компании, логистические, конструкторские, финансовые, инвестиционные, консалтинговые компании.

Регистрация на форум идет на сайте RAWIFORUM 2020.

Компетентно

Дмитрий Боровиков, вице-президент по стратегии и управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО "Фортум":

- Для нас как для инвесторов форум важен с точки зрения консолидации общего мнения всех участников отрасли в формировании новой программы ВИЭ, которая сейчас разрабатывается.