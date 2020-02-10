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10.02.2020 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в ХМАО не стал требовать компенсацию за негативный отзыв в соцсетях

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд ХМАО-Югры вынес решение касательно конфликтной ситуации между владельцем фирмы и бывшим ее сотрудником: первый обвинил второго в распространении негативных отзывов в соцсетях и требовал компенсации.

Бизнесмен, который владеет студией лазерной эпиляции, обратился в суд с иском о защите, чести, достоинства и деловой репутации. По его словам, ранее работавшая у него женщина разместила в интернете посты, из-за которых он потерял клиентов. А так как люди начали отказываться от услуг его салона, предприниматель потерял прибыль: по его подсчетам - 26252 рубля.

Фото: iStock
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- Он просил возложить на ответчика обязанность напечатать опровержение в соцсетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также принести публичные извинения там же. А также взыскать компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей и стоимость сданных абонементов, - рассказали в пресс-службе суда автономного округа.

Суд первой инстанции истцу отказал, тот обжаловал решение. Однако и судебная коллегия по гражданским делам не увидела оснований для отмены решения суда первой инстанции.

"Из содержания приведенной в иске фразы "сходила на эпиляцию, ужас какой-то" не следует, что имело место распространение порочащих сведений в отношении бизнесмена. Высказывание ответчика является обычным отзывом на услугу, содержащим субъективное мнение о результате", - пояснили в пресс-службе ведомства.

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