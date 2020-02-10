В Курганской области на заправках нашли бракованный бензин

Около 30 процентов проб нефтепродуктов, взятых на анализ в Курганской области в 2019 году, оказались некондиционными.

По данным Управления обеспечения энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе, во время отбора проб из автомобилей было забраковано около 17 процентов топлива, на АЗС и нефтебазах - 28 и 36 процентов, соответственно.

- Почти каждый третий литр из общего объема исследованных нефтепродуктов не соответствовал нормативным требованиям по качеству, - говорит директор управления Людмила Акшенцева. - Выбраковка 92-го бензина составила 28 процентов, масла - 10, авиационного топлива - почти 7 процентов.

При этом нехорошая тенденция к ухудшению качества авиационного топлива, как показывает мониторинг, наметилась с 2018 года, когда были выявлены первые случаи реализации авиатоплива, не соответствующего техрегламенту Таможенного союза. Но, если тогда было всего 1,5 процента, то в прошлом году эта цифра увеличилась в четыре с лишним раза.

С дизельным топливом ситуация еще более удручающая. Здесь некондиционными были признаны 39 процентов проб. Примечательно, что фальсификат обычно пытаются сбыть во время замены зимних на летние марки топлива и в период массовых сельскохозяйственных работ. Например, в мае некачественное дизтопливо было на уровне 75 процентов. И такое происходит практически каждый год. Нередко отработанные нефтепродукты выдают за котельное печное топливо. Зафиксирован случай, когда средняя массовая доля воды в мазуте составила 45 процентов.

Недобросовестные предприниматели не останавливаются ни перед чем. Они могут залить в бак суррогат даже в автосервисе, пока машина стоит на ремонте или техобслуживании. На таком топливе далеко не уедешь: даже при самом незначительном перегреве оно полностью теряет свои свойства и требует срочной замены. К сожалению, такие вопиющие случаи были выявлены даже в организациях, эксплуатирующих транспорт для скорой медицинской помощи.

Между тем потребители сами нередко создают почву для обмана. Например, во время внешней экспертизы закупаемого топлива специалисты установили, что ряд бюджетных учреждений Курганской области не особо беспокоится за его качество: не проводят лабораторные исследования и даже не требуют от поставщика паспортов качества, либо деклараций соответствия и сертификатов. Просто берут и скачивают старые документы с сайта поставщика с датой более чем годичной давности и имеющую надпись "образец". Использование таких документов не может являться подтверждением качества товара, более того, может быть расценено как нецелевое использование бюджетных средств.

Кстати, по закону, организации обязаны проверять качество нефтепродуктов при их хранении и реализации. Есть порядок и сроки таких работ. Однако в Курганской области лабораторную проверку качества регулярно проходят лишь около 60 процентов от общего объема реализуемых продуктов. При этом анализ стоит не так уж дорого. Например, при покупке партии топлива в 60 тонн, расходы на лабораторное исследование составят всего 0,25 процента от общей стоимости.

Кстати

В перечень автозаправочных станций, допустивших в 2019 году нарушения требований технического регламента Таможенного союза к качеству топлива в части несоответствия физико-химических показателей, попало 25 АЗС из Уральского округа, в том числе 13 - из Курганской области.