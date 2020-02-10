В Тюмени врачи достали из носа ребенка шарик

Новости

Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни 15:24
В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева 15:16
За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек 15:15
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома 15:13
Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов 15:12
Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят 15:11
Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен 15:10
Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги 15:04
Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса 15:02
Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 14:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени врачи достали из носа ребенка шарик

Текст: Екатерина Призова

Медики "скорой" спасли в минувшие выходные маленькую жительницу Тюмени от удушья.

Вызов был накануне в 18:32 на Червишевский тракт. Трехлетняя девочка засунула в нос шарик, а поскольку сморкаться она еще не умеет, ее мама не на шутку встревожилась и вызвала врачей.

Фото: istock
Московские врачи освободили палец 7-летней девочки из дверного замка

"Медики провели осмотр и выяснили, что в правом носовом ходу застрял игрушечный корм для собак. Маленькую пациентку доставили в ОКБ № 2, где специалисты удалили инородное тело", - рассказала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи.

По словам специалистов, в подобных случаях самое важное для родителей - не поддаться панике. Если ребенок уже достаточно взрослый, нужно объясните ему, что он должен наклонить голову вперед и дышать ртом. Попросить сделать вдох через рот, а выдох через нос, перекрыв свободный носовой вход пальцем. Если же ребенок совсем маленький, его нужно взять на руки, успокоить, немого наклонить голову вперед и следить, чтобы он не засовывал в нос пальчики.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста