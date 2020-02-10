В Тюмени врачи достали из носа ребенка шарик

Медики "скорой" спасли в минувшие выходные маленькую жительницу Тюмени от удушья.

Вызов был накануне в 18:32 на Червишевский тракт. Трехлетняя девочка засунула в нос шарик, а поскольку сморкаться она еще не умеет, ее мама не на шутку встревожилась и вызвала врачей.

"Медики провели осмотр и выяснили, что в правом носовом ходу застрял игрушечный корм для собак. Маленькую пациентку доставили в ОКБ № 2, где специалисты удалили инородное тело", - рассказала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи.

По словам специалистов, в подобных случаях самое важное для родителей - не поддаться панике. Если ребенок уже достаточно взрослый, нужно объясните ему, что он должен наклонить голову вперед и дышать ртом. Попросить сделать вдох через рот, а выдох через нос, перекрыв свободный носовой вход пальцем. Если же ребенок совсем маленький, его нужно взять на руки, успокоить, немого наклонить голову вперед и следить, чтобы он не засовывал в нос пальчики.