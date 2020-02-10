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10.02.2020 18:44
Рубрика: Власть

Блокбастер с нагрузкой

Предлагается ограничить десятью минутами рекламу перед показом фильмов в кинотеатрах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Госдума собирает отзывы на проект, предлагающий ограничить время рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах.
Пришел в кино? Хочешь не хочешь, сначала посмотри рекламу. Фото: Александр Корольков/ РГ Пришел в кино? Хочешь не хочешь, сначала посмотри рекламу. Фото: Александр Корольков/ РГ
Пришел в кино? Хочешь не хочешь, сначала посмотри рекламу. Фото: Александр Корольков/ РГ

Опытные киноманы знают: сегодня совсем не страшно опоздать к началу киносеанса. Наоборот: чем раньше придешь, тем больше рекламных роликов и трейлеров будущих фильмов придется посмотреть. Единых правил нет. В одном кинотеатре рекламные минутки могут растянуться чуть ли не до бесконечности, а где-то могут запустить фильм сразу. Поэтому посетителям стоит заранее изучить обычаи кинотеатра, в который они собрались. Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ограничить рекламную паузу. Соответствующие поправки предлагается внести в Закон "О рекламе".

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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"Ввиду отсутствия единого установленного лимита длительности рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах хронометраж рекламы может достигать от 15 до 30 минут, что иногда составляет 15-20 процентов от хронометража фильма", рассказывают разработчики проекта.

Также они отмечают, что зрителю в кинотеатре демонстрируют рекламу вопреки его желанию, то есть, иными словами, - навязывают ее просмотр.

С другой стороны, сложно представить ситуацию, когда зрители с радостью шли бы в кино лишь для того, чтобы посмотреть рекламу. Скорее, реклама воспринимается как неизбежное зло, к которому вполне можно привыкнуть.

Как бы то ни было, проект устанавливает рекламный максимум для киносеансов в зависимости от возрастной категории фильма.

Перед демонстрацией фильма 0+ зрителям не смогут показать больше пяти минут рекламы. Перед сеансом 6+ реклама займет не больше семи минут. Фильмы 12+ и старше, включая кино для взрослых, будут предваряться десятиминутной рекламой.

Фото: Олеся Курпяева
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"Идея требует тщательной проработки и обсуждения, надо все просчитать с экономической точки зрения, - рассказывает адвокат Алексей Сикайло. - Реклама составляет значительную долю прибыли кинотеатра. От продажи билетов 50 процентов отчисляется дистрибьюторам и три процента - авторскому обществу. К тому же сегодня снижается посещаемость кинотеатров, многие предпочитают смотреть фильмы в интернете и ждут, пока новинка не появится на бесплатных сайтах в Сети. Поэтому предложение может серьезно ударить по кинотеатрам".

При этом он подчеркнул, что кинотеатры выполняют социальную функцию. Это культурные площадки, центры притяжения.

"Смотреть кино на большом экране и на мониторе компьютера разные вещи, - говорит адвокат. - Даже если дома большой телевизор на полстены, все равно не то. Да, многие сегодня привыкли смотреть в онлайне по домам. Поэтому людей надо приучать культуре просмотра кино на большом экране, а не ставить под угрозу работу кинотеатров непродуманными экономическими мерами".

Реклама в кино воспринимается зрителями как досада. Но для кинотеатров это важный доход. Ведь половина выручки от билетов идет дистрибьюторам

К тому же, по его мнению, показ трейлеров перед сеансом яркий пример адресной рекламы. Если человек пришел в кинотеатр, значит, он хоть в какой-то степени интересуется кино, и, скорее всего, ему будет любопытно узнать, какие фильмы выйдут на экраны в ближайшем будущем.

Если сократить рекламу, возможно, придется повысить цены на билеты. Тогда лучше спросить мнение и среднестатистического зрителя, что он предпочтет: заплатить дороже и увидеть меньше рекламы или насладиться дополнительными трейлерами за меньшие деньги.

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