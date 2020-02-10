Режиссер Бекмамбетов снимет фильм про летчика Девятаева, сбежавшего из плена на немецком самолете

Всего с острова Узедом, где находился аэродром, на самолете-бомбардировщике сбежали десять человек во главе с Михаилом Девятаевым.

Он смог поднять в воздух Heinkel He 111 и совершить посадку на советской территории.

Самолет был оснащен новейшим оборудованием, благодаря чему советские ученые во главе с Сергеем Королевым получили уникальные образцы немецких разработок, в том числе, ракетных. В 1957 году Михаил Девятаев был удостоен звания Героя Советского Союза. Но не за побег, а за вклад в советское ракетостроение. За него ходатайствовал Сергей Королев.

Церемонию в Пенемюнде организовал Фонд Александра Печерского (назван так в честь организатора побега из концлагеря Собибор). Ранее Фондом была организована памятная церемония в Австрии, на территории бывшего лагеря Маутхаузен, откуда 75 лет назад советские военнопленные совершили побег, но почти все были пойманы и убиты фашистами.

Илья Васильев, глава Фонда, поблагодарил за возможность провести церемонию директора немецкого мемориала Филиппа Ауманна и предложил дополнить экспозицию информацией о легендарном подвиге группы Девятаева.

В Пенемюнде также побывал сын Михаила Девятаева Александр и режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов ("Ночной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Елки").

Студия Бекмамбетова уже работает над новым проектом - полнометражным фильмом, который должен получить название "Девятаев".