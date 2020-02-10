Россия и Япония откроют Год межрегиональных обменов на Хоккайдо

Москва и Токио являются важными партнерами, которые, несмотря на сложную международной обстановку, стремятся выстраивать конструктивное сотрудничество. Во многом этому способствуют интенсивные контакты на высшем уровне. Текущее состояние дел и ближайшее будущее российско-японских отношений корреспондент "РГ" обсудил с послом РФ в Японии Михаилом Галузиным.

Михаил Юрьевич, расскажите о текущей политической повестке российско-японских отношений. Она несколько противоречивая, если судить по последним публикациям СМИ и заявлениям МИД России. Шпионские скандалы и довольно жесткая реакция Москвы на открытие в Токио выставки, посвященной так называемым "северным территориям", несколько омрачили начало этого года?

Михаил Галузин: Несмотря на упомянутые обстоятельства, я характеризую политическую повестку дня российско-японских отношений как конструктивную и содержательную. Эта повестка формулируется на основе тех масштабных и широких договоренностей, которые достигнуты нашими лидерами в ходе их регулярного доверительного диалога, являющегося главной движущей силой российско-японских отношений.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встречались трижды - в январе в Москве, в конце июня на "двадцатке" в Осаке и в начале сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Во время каждой из этих встреч достигались серьезные договоренности по дальнейшему развитию российско-японских отношений, которые совместными усилиями сторон осуществляются и воплощаются в жизнь. Именно эта совместная работа по реализации договоренностей наших лидеров составляет содержание российско-японских отношений, в том числе и их политическую повестку дня.

Если говорить о прошлом годе, то в области политики и безопасности был продолжен диалог на уровне секретарей Советов безопасности двух стран, был продолжен диалог в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны, были продолжены связи по линии военных, пограничных, правоохранительных, антикоррупционных структур наших стран. Получило дальнейшее развитие сотрудничество России и Японии на международной арене в урегулировании актуальных международных проблем. И здесь я хотел бы выделить наиболее яркий пример российско-японского сотрудничества в международных делах последних лет - это содействие совместно с профильными подразделениями ООН укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и стран Центральной Азии.

Текущий год у нас также начался с позитива. Россию посетил секретарь Совета безопасности Японии Сигэру Китамура. Он был принят президентом России Владимиром Путиным, провел консультации с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

А что касается обозначенных аспектов, то да, как это часто бывает в любых двусторонних отношениях, не по всем вопросам позиции сторон близки, по некоторым они могут даже расходиться. Но здесь важно вести конструктивный спокойный доверительный диалог, а не прибегать к каким-то демонстративным методам. И, конечно, вряд ли стоит зачислять в политическую повестку дня наших отношений такие спекулятивные провокационные вбросы в СМИ разного рода надуманных сюжетов, которые потом раздуваются японской прессой в каком-то сенсационном скандальном ключе. Это что угодно, но только не часть политической повестки дня российско-японских отношений.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне заявил, что рассматривает возможность поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Что-то можете добавить по этому поводу?

Михаил Галузин: Российская сторона будет очень рада видеть господина Абэ на торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Насколько я знаю из высказываний самого господина премьер-министра, он сейчас такую возможность рассматривает. Мы надеемся на его приезд.

Вы затронули политические аспекты двусторонних отношений. Как обстоят дела в экономической сфере?

Михаил Галузин: В прошлом году и здесь были заметные достижения. Речь идет, прежде всего, об уплотнении нашего взаимодействия в такой стратегически и жизненно важной сфере как энергобезопасность. Российская корпорация НОВАТЭК, консорциум японских компаний Mitsui Bussan и JOGMEC начали реализацию крупного проекта с объемом инвестиций около 2,5 млрд долларов по освоению газа в российском Заполярье на полуострове Ямал, его сжижению и организации поставок СПГ в Японию в объеме около 2 млн тонн в год. Планируем выйти на такие показатели примерно через несколько лет. Этот проект, как мы надеемся, будет иметь свое продолжение, поскольку сегодня стороны ведут консультации о строительстве терминалов СПГ в Мурманске и на Камчатке. Россия еще раз доказала этим проектом, что является проверенным, надежным поставщиком энергоносителей и на европейские, и на азиатско-тихоокеанские рынки.

В январе этого года состоялись такие важные диалоговые мероприятия в экономической сфере, как визит в Японию генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева для обсуждения путей дальнейшего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, в целях активизации двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере для широкого круга японских бизнесменов проведена презентация корпорации "Роснефть". С участием руководства ОАО РЖД в Токио прошли консультации по использованию транзитного потенциала России, прежде всего Транссибирской магистрали, для доставки японских грузов в Европу. Так что, повторюсь, у нас очень конструктивная и содержательная повестка дня.

При этом нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы в полной мере раскрыть потенциал сотрудничества. Здесь еще очень много резервов. Если двусторонний товарооборот за прошлый год составил около 20 млрд долларов, то еще десять лет назад он был около 30 млрд долларов. Очевидно, нам есть куда двигаться.

Продолжается работа по запуску совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Сегодня мы можем говорить о конкретном наполнении указанного направления сотрудничества?

Михаил Галузин: Между сторонами в принципиальном плане согласовано пять направлений возможного сотрудничества в области СХД: рыборазведение, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, туризм и обращение с отходами. Эти пять направлений, вероятно, и будут составлять основное содержание указанной деятельности в будущем. По двум направлениям, по туризму и по обращению с отходами, уже предприняты конкретные шаги, включающие создание бизнес-моделей и проведение тестовых мероприятий. Прежде всего, имею в виду пилотную поездку группы японских туристов на южные Курилы в прошлом году. Мы будем продолжать движение по пути наполнения конкретным содержанием как туристического сегмента, так и другого сегмента, связанного с обращением с отходами. Важно иметь в виду, что для налаживания СХД на южных Курилах нужно будет решить ряд системных вопросов. Речь идет о налаживании передвижения участников СХД, создании системы для их свободного передвижения между южными Курилами и Японией, о решении комплекса вопросов, связанных с тем, что на островах в полной мере функционирует российское законодательство, утвержденные российской стороной программы социально-экономического развития. Будущая СХД с Японией должна в полной мере учитывать упомянутые мной обстоятельства. Диалог будет продолжен. И когда мы сможем сообщить что-то более конкретное, я думаю, что мы это сделаем.

В сфере культурных и гуманитарных обменов Москва и Токио традиционно поддерживают хорошие контакты?

Михаил Галузин: Что касается гуманитарных, культурных, научных обменов, спортивных связей, то в прошлом году успешно была завершена программа перекрестных годов России и Японии. Уникальная программа, которая впервые осуществлена в истории наших отношений. Она включала сотни мероприятий различного профиля и в России, и в Японии. Хотел бы выделить гастроли Российского национального оркестра и Мариинского театра в Японии, а также Театра Кабуки в России. Были очень яркие церемонии открытия и закрытия годов с участием наших лидеров в мае 2018 года в Москве и в июне 2019 года в Японии.

Программа перекрестных годов России и Японии завершилась. Но впереди предстоит не менее масштабное событие. Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ объявили о начале Года межрегиональных обменов. Какие регионы будут задействованы? Какие мероприятия предстоят?

Михаил Галузин: Сейчас программа Года межрегиональных обменов находится в процессе разработки сторонами. Могу сказать, что открытие Года состоится в мае на Хоккайдо, где каждая из сторон будет представлена на высоком правительственном уровне. Полагаю, что в Саппоро. Этот вопрос тоже сейчас в процессе согласования. Программа будет насыщена активными яркими презентационными мероприятиями регионов России в Японии и японских регионов в России. Надеемся, что эти мероприятия будут затрагивать сферу регионального экономического сотрудничества, культурного, образовательного, научного, спортивного обменов на уровне регионов. Рассчитываем, что в рамках Года получит свое продолжение деятельность Совета губернаторов России и Японии, которая была возобновлена в прошлом году после почти девятилетнего перерыва. Главное, на мой взгляд, в том, чтобы шире задействовать богатейший потенциал регионов России и Японии в интересах поступательного развития российско-японских отношений в целом. Как посол я чувствую большой взаимный интерес японских и российских регионов к активизации сотрудничества. Скажем, только за минувший год-два многие российские регионы заметно активизировали связи с партнерами в Японии. Так, установлены партнерские отношения между Санкт-Петербургом и Хоккайдо. Сейчас речь идет о налаживании обменов между Новгородской областью и префектурой Сидзуока, активно продвигают обмены Ульяновская область и префектура Фукуока. Очень серьезный импульс развитию межрегиональных связей придают наши парламенты, прежде всего, Совет Федерации и палата советников парламента Японии как палаты регионов. В Совете Федерации существует консультативный Совет по содействию и развитию экономических и межрегиональных связей между Россией и Японией, а в палате советников Японии - дискуссионный клуб по развитию российско-японских отношений. Контакты между этими структурами ощутимо способствуют развитию межрегиональных связей между Россией и Японией. Так что я очень надеюсь, что Год межрегиональных обменов станет очень ярким крупным событием, которое поспособствует расширению двусторонних отношений в целом, сблизит наши народы, позволит углубить взаимное знание, понимание, доверие между людьми.

Летом в Токио пройдут Олимпийские Игры. Наша сборная переживает не самые легкие времена. Подготовку к спортивному празднику омрачает допинговый скандал. Наверняка, эта тема так или иначе затрагивается вами на переговорах с японскими партнерами. Хотел спросить об отношении японских политических и спортивных функционеров к данному вопросу. Ждут ли они нашу сборную, наших спортсменов в Японии?

Михаил Галузин: Могу лишь сказать о своих ощущениях. О позиции японской стороны было бы логично, чтобы говорила сама японская сторона. Мое же ощущение таково, что в Японии приветствовали бы полноценное участие российской сборной в ее национальном качестве под российским флагом. И конечно же, мы как посольство делаем все возможное для того, чтобы именно так наша сборная участвовала в соревнованиях. Мы сейчас готовимся к тому, чтобы всегда быть во всеоружии и оказать все необходимое содействие нашим спортсменам.