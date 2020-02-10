Российские спортсменки начали олимпийский сезон триумфом на этапе Гран-при в Москве по художественной гимнастике.

В этом виде спорта отечественным спортсменкам долгие годы нет равных, что и доказал этап Гран-при. Несмотря на пропуск турнира Александрой Солдатовой и снятие Арины Авериной из-за травмы, подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали золото во всех видах программы и показали потрясающую готовность к летним Играм в Токио.

В индивидуальном многоборье победу одержала лидер сборной, тринадцатикратная чемпионка мира Дина Аверина. Отрыв от ближайшей преследовательницы, россиянки Дарьи Трубниковой, составил чуть меньше балла. Третьей стала Лала Крамаренко.

В отдельных видах россиянки завоевали восемь медалей. Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и лентой, упражнения с булавами выиграла Дарья Трубникова, а с обручем - Екатерина Селезнева. В интервью агентству "Р-Спорт" Аверина, блестяще выступившая на турнире, рассказала о моральной поддержке главного тренера: "Ирина Александровна (Винер-Усманова) вместе со мной дышала, сказала: "Давай сделай, как ты умеешь". Можно сказать, она со мной делала все элементы".

Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова стали лучшими в групповых упражнениях с мячами и с обручами и булавами, произведя фурор новыми программами под "Половецкие пляски" и "Катюшу".

Но триумфальные выступления в Москве - не повод расслабляться. Впереди у российских спортсменок чемпионат страны и борьба за места в олимпийской сборной.