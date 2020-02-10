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10.02.2020 15:25
Рубрика: Спорт

Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Российский боец ММА Александр Волков в следующем поединке в UFC может встретиться с Дерриком Льюисом или экс-чемпионом организации Даниэлем Кормье.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Александр Волков, проведший в UFC шесть поединков и одержавший пять побед при одном поражении, в следующем поединке может встретиться со своим обидчиком Дерриком Льюисом или с бывшим чемпионом самого престижного промоушена в полутяжелом и тяжелом весе Даниэлем Кормье.

"Следующий бой планируется на конец марта - середину апреля. Мы запросили Льюиса. Еще один вариант - Кормье", - заявил ТАСС менеджер россиянина Иван Банников.

Перешедший в UFC в 2016 году россиянин в рейтинге сильнейших тяжеловесов организации занимает седьмое место. В последнем поединке, который состоялся в Москве в ноябре, он победил представителя США Грега Харди. Бой продлился все отведенные по регламенту раунды, но по итогам все три арбитра отдали победу российскому спортсмену. А перед этим Волков как раз встречался с Льюисом на турнире UFC 229. Ведя весь бой по очкам в заключительном раунде, Волков пропустил сильнейший удар противника, после чего американец добил своего оппонента.

Всего в ММА в активе Волкова 38 боев и 31 победа.

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