Наверное, нет ничего необычного в том, что в мужских лыжных гонках на Кубках мира законодателями мод многие годы выступают представители Норвегии, Швеции, Швейцарии и даже Германии. В последний раз наш спортсмен (это был легендарный Владимир Смирнов) выигрывал "Большой хрустальный глобус" аж в сезоне 1990/91 года.

После победы на этапе в шведском Фалуне Большунов набрал 1647 очков в зачете Кубка мира. Фото: EPA

И вот спустя без малого тридцать лет Александр Большунов вплотную приблизился к заветной цели.

На прошедшем в шведском Фалуне девятом этапе Кубка мира наш лыжник занял третье место в спринтерской гонке, а затем в блестящем стиле выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем.

В общем зачете Кубка мира Большунов опережает знаменитого норвежца Йоханнеса Клебо на 425 баллов!

Большунов менее чем на секунду опередил норвежца Сьюра Рёте, а третьим стал еще один россиянин Иван Якимушкин.

После завершения соревнований довольный Большунов в эфире канала Eurosport так прокомментировал свой успех:

- Гонка была сложной, потому что норвежская команда вовсю применяла свою тактику и пускала "зайцев". Мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и брать максимум на бонусных отсечках. На последнем круге оставалось добавить и на финише обыграть Рёте. Рад, что все получилось.

За Александра порадовалась и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе:

- Саша молодец, он тактически переиграл соперников. Хорошо шел по дистанции, умно, четко понимая цель. Все было сделано правильно.

На сегодняшний день 23-летний россиянин возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав рекордные для себя 1647 очков. Отрыв от занимающего второе место норвежца Йоханнеса Клебо вырос на 425 баллов.

Правда, Клебо в Швецию не приехал, поскольку накануне этапа сломал палец. При этом норвежец заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать российскому спортсмену стать первым:

- Наш поединок продолжается и до последнего этапа Кубка мира, который пройдет в марте в Канаде, я призываю вас не спешить с поздравлениями в адрес этого русского парня.

Следующие гонки, которые пойдут в зачет Кубка мира, пройдут уже в рамках "Ски тура", который стартует в шведском Эстерсунде 15 февраля.

Посеребрили коньки

Сражаются за высокие места в Кубке мира и российские мастера шорт-трека.

На проходившем в Дрездене этапе сборная России по шорт-треку досрочно победила в общем зачете Кубка мира в смешанной эстафете.

Первое место в Германии заняла венгерская сборная, преодолевшая 2000 метров за две минуты 38,715 секунды.

Второе место показали наши ребята в составе Екатерины Ефременковой, Семена Елистратова, Эмины Малагич и Павла Ситникова.

Тройку призеров замкнули французы.

В Дрездене российские спортсмены завоевали еще три серебряные медали. Так, мужская сборная России стала второй в эстафете на 5000 метров.

Дистанцию наши шорт-трекисты преодолели за шесть минут 57,523 секунды. Россию представляли Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог и Павел Ситников. Первое время показали южнокорейцы (6.57,341). Замкнули тройку представители Нидерландов (6.57,650).

Ну и, наконец, на индивидуальных дистанциях в 1500 метров отличились Елистратов и Софья Просвирнова.

Тем временем

Глава союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира 2020 года. Турнир пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском городе Антхольц-Антерсельва. "Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев - эти трое будут участвовать больше. Также едут Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов. Рассматриваем Саида Каримуллу Халили. Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых. Практически утвердили Екатерину Глазырину и возможно привезем Ульяну Кайшеву", - сказал Драчев журналистам. Напомним, что первый старт запланирован на 16.45 по московскому времени 13 февраля. В этот день пройдет смешанная эстафета.